iPhone 12 mostra cornici e dimensioni ridotte, con un modello da 5,3 pollici nei mockup

Appaiono in rete i primi mockup di iPhone 12, che mostrano un trio di terminali dal design sicuramente familiare, ma dalle dimensioni leggermente ridotte rispetto all’attuale gamma. Ecco l’immagine e il video che ci fa prendere confidenza con i prossimo iPhone 2020.

Oltre all’immagine dei mockup è stata anche diffuso un video mostra i presunti iPhone 12. I tre modelli sono sostanzialmente simili alla gamma attuale, con quello che potrebbe essere un modello entry-level come l’iPhone 11, affiancato da una versione Pro e un modello Pro Max.

I dettagli dei modelli sono descritti in un post sul blog di Macotakara. Il sito afferma di averli ricevuti da fonti all’interno di Alibaba, ma non è chiaro se siano stati acquistati da uno dei negozi al dettaglio di Alibaba o da altre fonti all’interno dell’azienda.

“Da Fonti Alibaba”, afferma il blog, “ho ottenuto la stampa 3D” di iPhone 12 / 5,3 pollici “e” iPhone 12 / 5,9 pollici “, e l’ho confrontato con l’attuale iPhone 11 [e] iPhone 11 Pro

Ognuno dei nuovi modelli ha un lato più piatto rispetto agli attuali iPhone, e questo si adatta alle affermazioni precedenti dell’analista Ming-Chi Kuo. I terminali, per quanto si è discusso anche in passato, dovrebbero somigliare al vecchio iPhone 4 in termini di telaio . In ogni caso, non è chiaro se i mockup derivino proprio dalle informazioni di Kuo o se i dettagli sono stati forniti indipendentemente da tale fonte. Se così fosse si tratterebbe di un ennesimo indizio verso la vera forma di iPhone 12.

Più di recente, altre voci provenienti dalla catena di approvvigionamento hanno affermato che “iPhone 12” sembrerà un iPhone 11, anche se più sottile e più alto. Il post sul blog di Macotakara e i modelli 3D apparsi corrispondono effettivamente a queste ultime indiscrezioni. Ed allora, sulla base delle nuove informazioni, si prevede che Apple realizzerà iPhone con schermi da 5,4 pollici, 6,1 pollici e uno da 6,7 pollici.

Il modello con schermo da 5,3 pollici, come si vede nel video, avrebbe un’altezza fisica di 131 mm. In confronto, l’iPhone 11 Pro ha un’altezza di 144mm. La larghezza di questa variante è di 64 mm, rispetto ai 71,4 mm di iPhone 11 Pro. Allo stesso modo, il modello con schermo da 5,9 pollici misura 146 mm rispetto all’iPhone 11 Pro da 144 mm.

Tutti e tre i modelli presentano una differenza nel numero di fori dei microfoni e dei diffusori rispetto alla gamma iPhone 11, ma qui il numero varia tra i modelli:

Il numero di buchi sul lato sinistro sembra essere due per ‘iPhone 12 / 5,3 pollici’, tre per ‘iPhone 12 / 5,9’ pollici e quattro per ‘iPhone 12 Pro / 6,4 pollici ‘

C’è da dire, però, che quando si tratta di rumor, Macotakara ha un tasso di successo irregolare; inoltre, lo stesso ammette che “l’autenticità è sconosciuta”, dunque non alimentando alcuna possibilità che si tratti di fonte certa.