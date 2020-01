iPhone 12 da 6,7” sarà più sottile e avrà fotocamere più grandi

Ormai da mesi è anticipato che quest’anno, in autunno, Apple presenterà quattro iPhone 12, incluso un modello da 5,4″, due da 6,1″ e uno da 6,7″. Il blog giapponese Mac Otakara riferisce nuove indiscrezioni sui dispositivi in questione riportando dettagli che arriverebbero da fonti legate alla catena di approvvigionamento di Apple in Cina.

Qui di seguito riportiamo l’elenco dei dettagli indicati nel report e tradotti da Macrumors:

ll modello da 6,7″ avrà uno spessore di circa 7,4mm, elemento che – se confermato – significa un 10% più sottile rispetto all’iPhone 11 Pro Max di 8.1mm

Tutti e quattro i nuovi iPhone integreranno display OLED e Face ID

L’altezza del modello da 5,4″ sarà tra quella dell’iPhone SE e dell’iPhone 8, mentre quantomeno uno dei modelli da 6,1″ avrà un’altezza che ricade tra quella di iPhone 11 e iPhone 11 Pro.

Il modello da 6,7″ sarà leggermente più alto di iPhone 11 Pro Max

Il modello da 5,4″ e quello di fascia bassa da 6,1″ avranno il sistema a doppia fotocamera identico a iPhone 11.

Il modello da 6,7″ avrà un sistema a tripla fotocamera con sensori più grandi rispetto all’Phone 11 Pro Max.

I modelli da 5,4″ e 6,7″ e almeno uno dei modelli da 6,1″ integreranno diversi microfoni lungo il bordo.

In linea con quanto già suggerito dall’analista Ming-Chi Kuo, il sito giapponese riferisce che la nuova lineup di iPhone arriverà a settembre come da tradizione.

Trattandosi di una traduzione automatica dal Giapponese occorre tenere conto di possibili imprecisioni, in particolare per quanto riguarda il design. Nel report infatti non emergono in nessun punto riferimenti al nuovo design che Ming Chi Kuo ha già indicato diversi mesi fa diverso da quello attuale, con bordi e angoli arrotondati, per passare a un design più squadrato che ricorda sia quello di iPhone 4 – iPhone 5s e anche quello degli iPad Pro.

L’assenza di indicazioni sul nuovo design più squadrato potrebbe allarmare, portando a ipotizzare il mantenimento del design attuale. È molto più probabile però che i confronti tra gli iPhone 12 e i modelli iPhone 11 attuali in questo report siano riferiti esclusivamente alla parte frontale per due ragioni. Innanzitutto perché poco è cambiato da iPhone X per tre generazioni e ormai da anni è atteso un refresh completo, anche del design; in secondo luogo perché da anni le anticipazioni di Ming Chi Kuo risultano molto attendibili.

L'assenza di indicazioni sul nuovo design più squadrato potrebbe allarmare, portando a ipotizzare il mantenimento del design attuale. È molto più probabile però che i confronti tra gli iPhone 12 e i modelli iPhone 11 attuali in questo report siano riferiti esclusivamente alla parte frontale per due ragioni. Innanzitutto perché poco è cambiato da iPhone X per tre generazioni e ormai da anni è atteso un refresh completo, anche del design; in secondo luogo perché da anni le anticipazioni di Ming Chi Kuo risultano molto attendibili.