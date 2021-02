iPhone 12 Pro ora in spedizione immediata e in sconto su Amazon

Su Amazon tornano disponibili per l’acquisto gli iPhone 12 Pro e in alcuni casi sono anche proposti in scontoStiamo parlando del telefono top del top dell’anno, quello che forse al momento offre il miglior rapporto tra prezzo, prestazioni e dimensioni.

Con il suo schermo da ben 6,1 pollici è sufficientemente piccolo da stare in tasca e da essere maneggiato con sicurezza. Ha tre fotocamere che si basano su un processore leggermente più piccolo di quello di iPhone 12 Pro Max (ma nell’uso comune la maggior parte degli utilizzatori non si accorgerà della differenza).

iPhone 12 Pro ha una batteria di ottima durata ed è caratterizzato da tutte le finiture e le caratteristiche tecniche di alto livello della gamma Pro 2020: tra cui bordo in acciaio vetro rinforzato Ceramic Shield, resistenza all’acqua con certificazione IP68 e il processore A14, il più veloce mai visto in uno smartphone.

Gli iPhone 12 Pro sono stati a lungo non acquistabili su Amazon; ora sono disponibili in rapida spedizione o addirittura immediata. I modelli più interessanti sono quelli da 256 GB, offerti anche in sconto e addirittura al minimo storico di Amazon. Ma si trovano a buon prezzo anche quelli da 128 GB.

Come ricordiamo sempre, su Amazon è conveniente anche per altri aspetti, non solo potete restituirlo “senza questioni” entro un mese, ma anche comprarlo in cinque rate senza interessi, busta paga e garanzie accessorie; basta avere una storia di acquisti andati a buon fine su Amazon stessa.

