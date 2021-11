L’hub Moes Tuya compatibile ZigBee è in offerta a 16,83 euro

Se avete bisogno di un hub compatibile con il protocollo ZigBee per controllare tutti i dispositivi domotici da una sola postazione, al momento potete comprare il Moes Tuya in offerta a 16,83 euro.

D’altronde sappiamo che c’è una confusione a cui Apple, ZigBee e gli altri stanno cercando di rimediare attraverso il protocollo Matter, in modo tale da far comunicare tra loro i vari dispositivi per la domotica. Ma chi ha già comprato una luce qui e un sensore là deve destreggiarsi tra varie applicazioni, a meno che non decida di affidarsi ad una soluzione come questa.

Se infatti tutti i dispositivi in suo possesso supportano il protocollo ZigBee può affidarsi a questo hub per controllarli da una sola postazione tramite l’app abbinata. Questo prodotto si compone di due dispositivi a cui far convergere le varie periferiche: uno dotato di presa Ethernet per il collegamento via cavo (fino a 50 contemporaneamente) che misura circa 9 x 9 centimetri, e l’altro che invece è destinato al controllo senza fili (fino a un massimo di 300 collegamenti) grande invece 6 x 6 centimetri.

Supporta il protocollo ZigBee 3.0 e opera sulla rete WiFi nella frequenza a 2.4 GHz. Funziona in qualsiasi ambiente la cui temperatura è compresa tra -10°C e 55°C e richiede solo 1 A di potenza per poter essere alimentato – tramite spina microUSB – e funzionare. Supporta anche il controllo vocale tramite Amazon Alexa e Google Home, consentendo quindi di controllare sensori per porte e finestre, prese elettriche, luci, switch e telecamere con il solo ausilio della propria voce.

Se siete interessati all’acquisto di questa soluzione sappiate che al momento anziché 67,56 euro la pagate 16,83 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.