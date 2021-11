iPhone 13, Apple permetterà di sostituire il display senza bloccare il Face ID

Pochi giorni addietro, iFixit ha riferito che l’operazione di sostituzione del display su iPhone 13 è complicata dalla presenza di un minuscolo chip accoppiato allo schermo del dispositivo, elemento che impedisce il funzionamento del Face ID. I centri di assistenza non ufficiali non dispongono di strumenti che consentono loro anche semplicemente di scambiare il display con quello di un altro iPhone 13 e una operazione di questo tipo funziona solo dissaldando il minuscolo chip dallo schermo originario e risaldandolo sullo schermo sostitutivo.

Il sito The Verge riferisce che Apple ha ora previsto un aggiornamento software che permetterà anche ai centri di assistenza non ufficialmente autorizzati di sostituire il display, senza impedire il funzionamento del Face ID.

L’aggiornamento software che Apple ha in programma, rimuoverà le restrizioni che impediscono il funzionamento del Face ID con il nuovo display, e dunque anche i centri di assistenza non autorizzati potranno sostituire il display senza compromettere il funzionamento del Face ID.

Non è chiaro quando sarà rilasciato l’update di Apple che semplifica la riparazione del display di iPhone 13; non è da escludere che la novità sia già integrata nella beta 2 di iOS 15.2 già rilasciata agli sviluppatori e che dovrebbe nel giro di qualche settimana arrivare in versione definitiva per tutti gli utenti.