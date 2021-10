Prima beta di iOS 15.2 e iPadOS 15.2 agli sviluppatori

Apple ha rilasciato agli sviluppatori la prima versione beta del futuro aggiornamento a iOS 15.2 e iPadOS 15.2. Le beta degli aggiornamenti dei sistemi operativi Apple di iPhone e iPad arrivano a due giorni di distanza dal rilascio delle versioni definitive di iOS 15.1 e iPadOS 15.1.

Come sempre gli sviluppatori registrati possono scaricare le nuove beta dal Developer Center di Apple; gli sviluppatori con il profilo installato nei loro sistemi possono ottenere gli aggiornamenti in beta direttamente over-the-air (alla stregua di normali aggiornamenti del sistema operativo).

Come è facile immaginare, Apple si sta concentrando per risolvere alcuni bug riscontrati nella versione definitiva dei nuovi sistemi. Nelle note di rilascio non sono indicati bug specifici ma è facile immaginare che, con l’arrivo dei nuovi sistemi nelle mani di milioni di utenti, aumentino le segnalazioni di problematiche varie che verranno risolte con i vari aggiornamenti che vedremo nelle prossime settimane.

Sempre ai soli sviluppatori Apple ha rilasciato le versioni beta di watchOS 8.3 e tvOS 15.2