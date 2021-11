Il CEO di Johnson & Johnson nel Consiglio di Amministrazione di Apple

Alex Gorsky, presidente e CEO di Johnson & Johnson – la multinazionale che produce farmaci, apparecchiature mediche e altri prodotti – fa ora parte del Consiglio di Amministrazione di Apple.

Ad annunciarlo è stata Apple stessa e con questa nomina l’organo direttivo dell’azienda è ora composto da nove persone.

Sotto il controllo di Gorsky – riferisce Apple in un comunicato – Johnson & Johnson è diventata la più grande azienda specializzata in assistenza sanitaria al mondo, con partecipazioni nella ricerca di emergenti tecnologie per la salute.

“Alex è stato a lungo un visionario nel campo della salute, applicando la sua straordinaria competenza, esperienza e passione per la tecnologia alla causa del miglioramento della qualità della vita e alla creazione di comunità più sane”, ha dichiarato il CEO di Apple, Tim Cook. “Siamo entusiasti di accoglierlo nel consiglio di amministrazione, consapevole che tutti noi potremmo trarre benefici dalla sua leadership ed esperienza”.

“Ho sempre condiviso la convinzione di Apple secondo cui la tecnologia ha le potenzialità per migliorare le nostre vite e creare comunità più sane”, ha dichiarato Alex Gorsk. “È un onore far parte del consiglio di amministrazione di Apple e far parte di un’azienda guidata da valori e che innova costantemente per permettere di migliorare e valorizzare il nostro stile di vita”.

Gorsky ha cominciato a lavorare per Johnson & Johnson nel 1988, accumulando una vasta gamma di esperienze in vendite, gestione e marketing prima di diventare CEO dell’azienda nel 2012. È indicato come una persona che ha sempre visto come prioritarie l’innovazione e le tecnologie, permettendo investimenti innovativi che hanno contribuito a plasmare il futuro del settore farmaceutico, dei dispositivi medici e della salute del consumatore.

In qualità di leader nell’assistenza sanitaria e nelle imprese, Gorsky dirige un team internazionale di oltre 130.000 persone alla Johnson & Johnson. È anche membro del consiglio di amministrazione di Business Roundtable (un think tank di 200 CEO nordamericani) e presidente del Comitato per la Corporate Governance di quest’ultimo. Gorsky è membro di svariati consigli d’amministrazione, inclusi: IBM, Travis Manion Foundation e The Wharton School of the University of Pennsylvania.

Gorsky è – tra le altre cose – un ex capitano dell’esercito statunitense e forte sostenitore della necessità di migliorare i servizi di igiene mentale per i veterani di guerra e loro familiari. Apple lo indica come un precursore nei programmi di diversità e integrazione sociale, elemento che da sempre contraddistingue Johnson & Johnson. Ha conseguito un Bachelor of Science presso l’Accademia Militare degli Stati Uniti a West Point e nel 1996 ha conseguito un Master in Business Administration presso la Wharton School of the University of Pennsylvania.