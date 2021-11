iPhone 13, un chip rende complessa per terze parti la sostituzione del display

Per i riparatori di terze parti – quelli non ufficialmente autorizzati da Apple – non sarà facile sostituire il display di iPhone 13 in caso di necessità. La complicazione è legata ad un minuscolo chip accoppiato allo schermo del dispositivo, un elemento che potrebbe comportare ovvie conseguenze nell’ambito dei riparatori di terze parti.

iFixit riferisce che la sostituzione del display usando parti non ufficiali di Apple impedisce il funzionamento del Face ID. A quanto pare, il problema è dovuto a un minuscolo microcontroller presente nella parte inferiore dello schermo. Il chip in questione è sfruttato per accoppiare o meglio “serializzare” l’iPhone al display, elemento che disabilita il Face ID quando si installano display di terze parti.

I centri assistenza autorizzati possono aggirare il problema della serializzazione usando un software proprietario di Apple che consente di eseguire log sulle riparazioni e sincronizzare il seriale del nuovo display con quello memorizzato nel microcontroller, opzione che consente direttamente a Apple di approvare o negare la riparazione alla fonte.

Uno stratagemma potrebbe permettere a riparatori non autorizzati di sostituire il display ma non è una soluzione di facile attuazione: bisogna dissaldare il minuscolo chip in questione dallo schermo originale e risaldarlo sullo schermo sostitutivo. Non si tratta di una operazione semplice perché serve un microscopio e bisogna disporre di strumenti per effettuare microsaldature.

In alternativa i riparatori dovrebbero aderire all’Independent Repair Provider, programma che offre ai centri di riparazione indipendenti l’accesso a parti di ricambio originali, strumenti, manuali di riparazione e diagnostica per le riparazioni fuori garanzia. Questo programma di Apple, consente di accedere a strumenti vari normalmente accessibili solo ai centri di assistenza autorizzati ma non mancano critiche per requisiti e contratti definiti “draconiani”.

Non è chiaro se il cambiamento apportata da Apple all’iPhone 13 sia stata fatta intenzionalmente per impedire l’uso di display non originali. Una non meglio precisata fonte di iFixit ha riferito che la questione dovrebbe essere risolta in futuro.