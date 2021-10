iPhone 13 e iPhone 13 Pro, alcuni modelli arrivano prima con Amazon

La richiesta dei nuovi smartphone iPhone 13 soprattutto per i modelli iPhone 13 Pro rimane alta e, complice forse anche la scarsità di chip e componenti, si traduce in tempi di consegna stimati ancora lunghi. Chi desidera acquistare un modello di iPhone 13 farebbe bene prestare attenzione alle combinazioni di modello, colore e capacità in fase di ordinazione, perché in alcuni casi acquistando su Amazon i tempi di consegna risultano addirittura inferiori rispetto a quelli di Apple Store online.

Questo vale sopratutto per iPhone 13 che, per quasi tutte le combinazioni, risultano indicati in consegna da Amazon entro il 22-29 ottobre. Ma scegliendo per esempio la nuova colorazione Galassia è possibile averlo subito nelle capacità da 256GB e 512GB, mentre in versione da 128GB nello stesso colore occorre attendere fino al 29 ottobre.

Il modello che si ottiene più velocemente è iPhone 13 mini che in base alla combinazione di colore e capacità da questa pagina di Amazon, può risultare anche subito disponibile anche con un leggerissimo sconto, quindi in consegna al proprio recapito con le stesse teppistiche tradizionali e la puntualità di Amazon.

La cose si complicano, e i tempi di consegna stimata si allungano invece per iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. Per questi due modelli, i più richiesti in assoluto Apple Store online al momento indica date di consegna stimata che vanno dal 9 al 16 novembre, questo per quasi tutte le combinazione di colori e capacità.

Nel momento in cui scriviamo Amazon indica genericamente la disponibilità entro uno o due mesi, sia da qui per iPhone 13 Pro Max che per il modello iPhone 13 Pro da qui, anche se vale sempre fare qualche tentativo per la propria combinazione preferita perché in alcuni casi i tempi risultano chiaramente indicati e decisamente inferiori. Per esempio i modelli Pro da 128 GB sono introvabili, invece cambiando capacità di archiviazione e colore, alcuni sono indicati già in consegna tra il 22 e il 29 ottobre.

Ecco tutti i link diretti per arrivare ai diversi modelli (effettuando poi la scelta colore)

iPhone 13 mini con display da 5,4″

Questo modello è disponibile nelle tonalità galassia, mezzanotte, blu, rosa e (product) RED. Di seguito i prezzi di listino:

iPhone 13 con display da 6,1″

Questo modello è disponibile nelle tonalità galassia, mezzanotte, blu, rosa e (product) RED. Di seguito i prezzi di listino:

iPhone 13 Pro (schermo da 6,1″)

L’iPhone 13 Pro è disponibile anche nella variante con 1 TB di archiviazione, ottimo per gestire ad esempio la registrazione di video in formato 4K ProRes. È disponibile nei colori grafite, oro argento, azzurro Sierra. Di seguito i prezzi di listino:

iPhone 13 Pro Max con display da 6,7″)

Anche questo modello è disponibile con l’opzione fino a 1TB di archiviazione e nei colori blu alpino, argento, oro e grafite.