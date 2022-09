iPhone 14 Pro, Gurman conferma l’unione dei due fori via software

Da tempo circola voce che iPhone 14 Pro integrerà un nuovo notch con un foro a forma di pillola (per le componenti di sblocco del volto in 3D con il Face ID) e un foro circolare più piccolo affiancato a quest’ultima nel display (per la fotocamera selfie), un design meno distintivo rispetto al notch che ha caratterizzato gli iPhone dal modello X del 2017 in poi.

A pochi giorni dall’evento del 7 settembre nel corso del quale Apple dovrebbe presentare – tra le altre cose – anche i nuovi iPhone, circolano indiscrezioni secondo le quali le due sagome che formano il notch non saranno separate ma combinate via software in un’unica scanalatura.

A confermare l’ultima indiscrezione è Mark Gurman di Bloomberg, riferendo che la voce corrisponde al vero, affermando che le due sagome sembreranno “un’unica grande scanalatura a forma di pillola” giacché, a suo dire, le due forme separate, avrebbero dato l’impressione di uno “strano aspetto” durante l’uso del telefono.

This is true. It looks like one wide pill shaped cutout. Having that separation would look odd during use. https://t.co/SrAtYQsENx — Mark Gurman (@markgurman) August 31, 2022

Apple avrebbe dunque deciso di combinare la forma tipo “pillola” del notch e quella del foro nel display per fotocamera selfie per offrire un’esperienza maggiormente razionalizzata. L’intaglio a forma di pillola non dovrebbe essere collegato alla parte superiore del dispositivo e l’aspetto complessivo ricordare quello del notch al quale siamo abituati. Apple disattiverà i pixel presenti nello spazio morto tra i due tagli, simulando l’aspetto di una sagoma unica.

Altre indiscrezioni dell’ultimo minuto da prendere con le molle riferiscono che Apple amplierà le aree intorno ai tagli per mostrare meglio varie icone di stato a destra e sinistra del notch, e c’è persino chi parla della possibilità di tenere conto della parte bassa di quest’area per mostrare alcune notifiche.

