L’evento Apple di settembre più vicino, ecco cosa presenterà Apple

Manca ormai davvero poco alla presentazione apple di settembre, che sarà certamente il palcoscenico che darà i natali alla prossima generazione di iPhone 14. All’evento, di cui non si conosce ancora la data ufficiale (ma non mancano ipotesi attendibili al proposito) potrebbero vedere la luce anche altri prodotti ed essere dati annunci importanti. Quali, lo avete saputo leggendo Macitynet nei mesi e giorni scorsi; se vi siete persi le nostre notizie al proposito o desiderate un comodo riassunto, ecco qui di seguito quel che vi serve.

Data evento Apple

Apple è solita tenere una presentazione per i suoi nuovi hardware nel mese di settembre. Solitamente l’evento avviene di martedì, dunque è possibile ipotizzare che quest’anno si tenga il 13 settembre, considerando che è il secondo martedì del mese. Non si sa se la manifestazione avverrà in presenza o con le solite modalità digitali, tramite un evento pre registrato e poi diffuso sui propri canali ufficiali.

La WWDC 2022 si è svolta in modalità mista, con la partecipazione in presenza di uno stretto numero di partecipanti dal vivo. Chissà se anche per il keynote di presentazione di iPhone 14 Apple sceglierà un approccio simile.

iPhone 14

Partiamo da ciò che sembra essere scontato, anche se scontato non è. Che Apple rilasci la nuova linea di iPhone 14 entro fine anno è certo, ma come capitato in passato potrebbe anche scegliere di non presentarla a settembre, posticipando l’evento il mese successivo. Ad oggi, però, non ci sono indizi di un possibile slittamento della presentazione, e così siamo pressoché certi che il colosso di Cupertino presenterà quattro nuovi iPhone 14 il prossimo settembre.

Per leggere tutto ciò che si sa ad oggi su iPhone 14 vi rimandiamo direttamente alla lettura di questo articolo, sottolineando che quest’anno non dovrebbe esserci alcun iPhone mini. La line up di nuovi dispositivi dovrebbe ospitare due iPhone da 6,1 pollici, e due da 6,7 pollici. Dovrebbe trattarsi di iPhone 14 e iPhone 14 Plus, al fianco di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Apple Watch 8

Secondo le ultime indiscrezioni Apple dovrebbe introdurre in questo 2022 anche la nuova linea di Apple Watch 8. Questi nuovi smartwatch dovrebbero essere presentati all’evento di settembre, proprio al fianco della linea di iPhone 14. Non si sa esattamente quanti e quali modelli Apple potrebbe introdurre, ma le ultime indiscrezioni puntano ad un aggiornamento della linea Apple Watch SE, oltre che di un nuovo Apple Watch Pro (anche se non è certo che questo sarà il suo nome).

Dovrebbe essere uno smartwatch costruito specificatamente per persone che vogliono usarlo in sport estremi, più robusto, sofisticato nelle funzioni e con qualche sensore in più. Naturalmente, l’Apple Watch 8 “normale” non dovrebbe mancare durante la presentazione.

Per tutto quello che si sa ad oggi su Apple Watch serie 8 vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo.

AirPods Pro 2

Sebbene i superiori hardware riuscirebbero già a riempire egregiamente l’intera presentazione di settembre, Apple potrebbe ancora avere qualche chicca in serbo. Tra queste certamente AirPods Pro 2, il successore dell’attuale modello di auricolari true wireless della Mela con tecnologia ANC. Non sembra essere in dubbio l’esistenza di questo accessorio, che è già noto con il nome in codice B698, e che dovrebbe disporre del chip H1.

Tra le cose più probabili, ci sarebbe una qualità del suono ancor superiore rispetto a quelle dell’attuale modello, soprattutto e anche per le chiamate vocali. Inoltre, la presenza del nuovo codec LC3 a basso consumo energetico dovrebbe consentire una connessione Bluetooth senza perdita di qualità. Si vocifera di sensore capacità di rilevare temperatura del corpo e frequenza cardiaca, ma qualcuno parla di speranze malriposte.

Per tutto quello che sappiamo ad oggi sulle AirPods Pro 2 vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo.

Visore di realtà mista

Non ci si aspetta che questo visore venga presentato o svelato integralmente alla presentazione di settembre. Diverse le ragioni che fanno presumere ciò. Primo fra tutti perché trattandosi di un nuovo dispositivo per Apple, meriterebbe certamente una presentazione a parte, o comunque un evento in cui possa essere protagonista. Con iPhone 14 e altri hardware da presentare, è difficile che Apple presenti questo sensore a fine keynote, facendolo così passare per un hardware di poco conto.

Ad ogni modo, il keynote di settembre potrebbe essere il palco ideale per lanciare una sorta di “One More Thing”, un messaggio finale e conclusivo della presentazione con la quale Apple potrebbe stuzzicare la fantasia del pubblico e far capire che prepara l’accesso a questo nuovo segmento, con una periferica da presentare magari entro fine anno o inizi 2023.

Mac e iPad

Se a settembre Apple sceglierà di focalizzare l’attenzione su iPhone, difficile ipotizzare la presenza di nuovi Mac e iPad alla stessa kermesse. Apple dovrebbe introdurre diversi nuovi Mac e almeno due iPad nel 2022, ma quasi certamente lo farà in una successiva presentazione, magari nel mese di ottobre o novembre. Questo, a meno che Cupertino non scelga, come accaduto qualche anno addietro, di invertire le presentazioni, e mostrare al pubblico prima i tablet, e il mese dopo, i nuovi iPhone.

Dove vedere la presentazione

Solitamente l’evento è visibile sul canale YouTube ufficiale di Apple, oltre che sulla home page del sito Apple. Ovviamente, come sempre, Macitynet seguirà in diretta testuale l’evento con commenti in italiano e immagini in tempo reale. Potete trovare la diretta macitynet a questa pagina con i commenti dei giornalisti che da oltre 25 anni, tanto più di ogni altro sito che si occupa di Mac e iPhone in Italia, vi dà puntuali resoconti di eventi come questo. Apple è poi solita pubblicare la registrazione dell’evento sulle proprie pagine ufficiali.