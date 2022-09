Alla transizione energetica ci pensa tado° Balance

All’IFA di Berlino c’è tado° con Balance, un nuovo sistema con cui l’azienda mira a migliorare e ottimizzare il consumo energetico domestico e delle energie rinnovabili, allo stesso tempo riducendo i costi.

Il punto è che nel mercato dell’elettricità rinnovabile, i prezzi sono volatili, calando in maniera esponenziale soprattutto quando la disponibilità di energia eolica o solare è elevata. Così tado° Balance è praticamente in grado di sfruttare i momenti in cui i costi dell’energia sono più bassi per riscaldare o raffreddare la casa, mantenendo sempre l’intervallo di temperatura selezionato dagli utenti. Il risultato è che la casa avrà il clima ideale a un costo più contenuto.

Questo sistema è già utilizzato dai veicoli elettrici: i caricabatterie si sincronizzano con le tariffe e caricano l’auto solo durante la notte o nei momenti in cui i prezzi sono più bassi; tado° Balance fa la stessa cosa con la pompa di calore. Già oggi le persone che usano i termostati intelligenti sono in grado di risparmiare in media il 22% dei costi energetici, e con questo nuovo sistema riescono ad abbassarlo di un ulteriore 20%.

Per fare un esempio pratico, in Italia, a fronte di un prezzo medio dell’elettricità di 27 centesimi per kWh, i clienti con una tariffa a fascia oraria combinata con tado° Balance pagherebbero solo 17 centesimi per kWh.

Questo non solo significa bollette meno care per le famiglie, ma segna un momento fondamentale per la transizione energetica. Infatti, se da un lato non è possibile avere un controllo sugli agenti atmosferici e la conseguente produzione di energia eolica o fotovoltaica, con questo nuovo sistema gli utenti potranno avere un controllo maggiore sui consumi, sfruttando le ore in cui l’energia è più economica per mantenere il clima domestico desiderato tutto il giorno.

Attualmente il 79% del consumo energetico di un’abitazione deriva dal riscaldamento – spiega un portavoce in fiera – quindi riducendo i costi dell’energia tado° Balance incentiva gli utenti ad adottare soluzioni di calore elettrificate come le pompe di calore ed evitare l’utilizzo di gas.

tado° Balance è stato appena lanciato anche nel nostro Paese. Questo servizio è disponibile sia per iPhone che per Android e viene fornito dall’app tado° al prezzo di 3,99 euro al mese o 29,99 euro all’anno, e c’è la prova gratuita di un mese.

Se volete saperne di più sul termostato di tado°, qui c'è la nostra recensione.