iPhone 14, tutto quello che sappiamo fino ad oggi

Come ogni anno, dopo il lancio di un iPhone si guarda già al successivo. Non c’è neppure il tempo di esplorare il modello appena uscito, che si guarda già a quel che verrà. Il 2022 sarà l’anno di iPhone 14 che, probabilmente, segnerà a livello estetico un cambiamento più importante rispetto a quanto avvenuto con iPhone 13 rispetto ad iPhone 12 almeno secondo una serie di indiscrezioni che circolano.

Come sempre c’è da sottolineare che tutto quel che leggete in questo articolo può rientrare nell’alveo delle semplici supposizioni; in alcuni casi fatte sulla base delle logica e della storia di Apple, in altri basate invece su indiscrezioni reali che giungono da fonti che in passato si sono dimostrate attendibili grazie anche ad informazioni sulle componenti di cui sono costituiti gli smartphone di Apple.

Cerchiamo, allora, di focalizzarci sulle seconde. Apple con iPhone 13 ha modificato soprattutto il design del notch frontale, rimpicciolendolo, così come ha modificato la posizione dei sensori camera posteriori sui modelli non Pro. Tutto sommato, però, a livello estetico non si è trattato di una modifica così sostanziale, mentre iPhone 14 potrebbe segnare un ulteriore passo in avanti per eliminare totalmente la tacca frontale, che nel frattempo Apple ha deciso di posizionare anche sugli ultimi modelli di Macbook Pro.

1 Il nome del prossimo iPhone (probabilmente) 14

2 Quanti iPhone 14?

4 Fotocamere

5 Lo schermo di iPhone 14

6 Specifiche tecniche iPhone 14 6.1 CPU A16 6.2 Modem Snapdragon X65 6.3 Memoria interna iPhone 14 6.4 Sim

7 Quando iPhone 14 sarà lanciato?

8 Prezzo iPhone 14

Ogni articolo come questo non può iniziare che con una piccola dissertazione sul nome del prossimo iPhone. Da due anni a questa parte Apple ha deciso di utilizzare la numerazione semplice, così che da iPhone X (iPhone 10) si è passati ad iPhone 11 e poi ad iPhone 12 (anche se di mezzo si sono infilati iPhone XR e iPhone SE 2020). Questa è la ragione per cui la maggior parte degli osservatori e dei giornalisti suppongono che in autunno arrivi un iPhone 14.

Ricordiamo ancora una volta, però, che fino al lancio di iPhone 8 che fece seguito ad iPhone 7, Apple denominava alternativamente i suoi iPhone con un numero seguito da un numero seguito dalla lettera “s”. iPhone 3G e poi 3Gs, iPhone 4 e iPhone 4s, iPhone 5 e iPhone 5s e infine iPhone 6 e iPhone 6s.

Non si è mai sentito parlare di un possibile iPhone 13s, anche il numero 13 viene considerato sfortunato in diverse parti del mondo, inclusi gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. E’ vero che Apple non si è affatto mostrata superstiziosa, tanto da rilasciare iPhone 13, ma potrebbero non voler ripetere questa numerazione.

Insomma, ad oggi non c’è motivo per dubitare che la prossima serie di smartphone iOS prenda il nome di iPhone 14. Ovviamente, si parla di serie, perché ci sarà certamente più di un modello di iPhone.

Apple ci ha ormai abituato, come del resto gran parte dei concorrenti, al rilascio di un ventaglio di smartphone. Sono ormai lontanissimi i tempi in cui Apple rilasciava un solo nuovo modello all’anno. Più recenti, ma sempre lontani, i tempi in cui i modelli rilasciati erano due, uno standard e uno Pro (qualunque fossero i nomi di questi due modelli). Ed allora, il presente di Apple lascia intendere che la società continuerà sulla scorta di altri 4 modelli, simile a quanto accaduto con iPhone 13, e prima ancora iPhone 12, Apple dovrebbe rilasciare quattro iPhone 14.

La line up potrebbe essere quest’anno modificata con la cancellazione del modello mini. Apple potrebbe scegliere di eliminare il modello tascabile per il fatto di non essere stato particolarmente ben accolto dal pubblico ed era in situazione precaria durante tutto il 2021 quando poi alla fine Apple, forse per ottimizzare l’investimento, ha deciso di mantenerlo nella line up. Per questo, si ritiene che Apple potrebbe scegliere di concentrarsi su dimensioni di iPhone più grandi, con la possibilità di vedere un iPhone 14 da 6,1 pollici, un iPhone 14 Pro da 6,1 pollici, un iPhone 14 Max da 6,7 ​​pollici e un iPhone 14 Pro Max da 6,7 ​​pollici.

Apple non è solita stravolgere il design dei propri dispositivi. Storicamente l’ha fatto poche volte: si. pensi ad iPhone X, che ha segnato un completo stravolgimento estetico per lo smartphone della Mela.

Più spesso, invece, Apple ci ha abituati a piccoli cambiamenti, sempre importanti nel complesso, ma non in grado di modificare ampiamente l’estetica. Se si guarda ad iPhone 13, infatti, il cambiamento rispetto al passato è modesto, concentrato su alcuni elementi specifici.

Anche per quest’anno sembra più probabile aspettarsi un iPhone 14 complessivamente simile al modello 13, ma con un importantissima novità sul frontale.

Sembra, infatti, che almeno per alcuni dei modelli di iPhone 14, Apple stia lavorando per eliminare il notch che ospita l’hardware necessario per il Face ID. La tacca è stata una scelta estetica certamente controversa da quando è stata introdotta nel 2017. Anche perché, in parallelo il mondo degli smartphone Android ha optato per una camera inserita all’interno di un piccolo foro nel display.

L’analista Apple Ming-Chi Kuo ha dichiarato nel marzo 2021 che i modelli di iPhone 2022 non avranno una tacca sulla parte frontale, optando invece per un design con camera a perforazione, popolare su molti telefoni Android. Se così fosse, si tratterebbe di una delle poche eccezioni alla regola per cui tutti imitano Apple.

Secondo quanto riferito, la camera perforata dovrebbe essere posizionata al centro sulla parte superiore. Dopo la previsione di Kuo in merito, ci sono state altre indiscrezioni che hanno reso un po’ meno chiaro il design frontale dei modelli iPhone 14 Pro. Il leaker Dylandkt ha affermato che piuttosto che un design a perforazione, il ritaglio della fotocamera sui modelli di iPhone 14 Pro sarà a forma di pillola.

Ancora, l’analista del display Ross Young ha ulteriormente chiarito e ha affermato che si aspetta di vedere sia un ritaglio a forma di pillola, affiancato da un ritaglio circolare. Quale che sia la forma scelta per il ritaglio, questo dovrebbe comunque ospitare tutti i sensori per il corretto funzionamento della tecnologia Face ID.

Apple potrebbe anche scegliere di mettere parte dell’hardware necessario al Face ID sotto il display dell’iPhone, così da ridurre le dimensioni del ritaglio stesso, lasciando più spazio disponibile per lo schermo nella parte anteriore del dispositivo.

Sia l’analista Ross Young che Mark Gurman di Bloomberg hanno affermato che Apple sta lavorando a una soluzione Face ID sotto il display, ma c’è la possibilità che non sarà pronta per l’uso nei dispositivi del 2022. Gli analisti di Barclays affermano che Apple sta pianificando di adottare un’architettura time-of-flight basata su laser per Face ID che consentirebbe l’introduzione di modifiche sostanziali all’array di fotocamere TrueDepth frontali, mentre altre voci indicano un design unibody dell’obiettivo per una riduzione delle dimensioni del modulo della fotocamera frontale.

Al di là di questa importantissima novità, i modelli di iPhone 14 dovrebbero assomigliare ai modelli di iPhone 13, proponendo dunque lo stesso design con bordi piatti, anche se qualche novità potrebbe arrivare per la scocca. Il leaker Jon Prosser, infatti, ha afferma che Apple introdurrà uno chassis più spesso ma senza il bump della fotocamera posteriore. Le lenti, il flash LED e lo scanner LiDAR saranno presumibilmente a filo con il vetro posteriore, per un design della fotocamera non sporgente.

Insieme alla fotocamera a filo, i modelli di iPhone 14 potrebbero essere dotati di pulsanti del volume rotondi che sembrano simili ai pulsanti dei modelli di iPhone 4 e iPhone 5 e griglie di altoparlanti e microfono ridisegnate con ritagli a rete allungata anziché singoli fori nella parte inferiore del dispositivo.

Quanto ai materiali costruttivi, i prossimi modelli di iPhone 14 di Apple dovrebbero anche avere un design del telaio in lega di titanio secondo un rapporto degli investitori di JP Morgan Chase. Apple ha utilizzato il titanio per l’Apple Watch, ma si tratterebbe della prima volta che il materiale viene utilizzato per un iPhone. Il titanio è più resistente ai graffi, sia rispetto all’acciaio, che all’alluminio, oltre ad essere più resistente alla corrosione.

Ancora una volta si ripropone lo stesso rumor visto in passato. La voce di un addio alla porta Lightning non è ancora così insistente, ma prima o poi si dovrà arrivare all’iPhone portless tanto ipotizzato negli anni passati. Già per iPhone 13 circolavano voci di uno smartphone telefono senza porte. Rimangono pero le difficoltà legate a questa scelta, come quelle relative alla sincronizzazione e alla ricarica, che sarebbero molto più lente. Al momento quindi tendiamo a reputare improbabile, almeno per iPhone 14, la cancellazione della porta Lightning.

Tutti i modelli di iPhone 2022 vedranno certamente miglioramenti alla fotocamera. In particolare si parla di novità per la lente ultra grandangolare e della possibilità che Apple introduca la tecnologia dell’obiettivo “periscopio” così da consentire uno zoom ottico fino a 10x.

Si ipotizza la presenza di questa tecnologia perché in effetti altri competitor hanno già operato questa scelta, anche se Apple avrebbe riscontrato alcuni problemi perché gran parte di tale tecnologia è protetta da brevetti di proprietà di altre società. E si sa quanto Apple stia al momento combattendo sui banchi dei tribunali per questioni legate ai brevetti. Per questo motivo c’è chi scommette sull’introduzione di tale tecnologia solo nel 2023, a partire da iPhone 15.

Al di là di queste indiscrezioni, l’analista di Apple Ming-Chi Kuo afferma che Apple aggiornerà il teleobiettivo da un obiettivo a 6 elementi, passando a un obiettivo a 7 elementi. Kuo ritiene inoltre che i modelli di iPhone Pro 2022 saranno dotati di una fotocamera grandangolare da 48 megapixel , che rappresenterebbe un importante miglioramento rispetto all’attuale fotocamera da 12 megapixel, con capacità di registrazione video 8K.

La fotocamera da 48 megapixel dei modelli iPhone 14 Pro sarà anche in grado di scattare foto da 12 megapixel, probabilmente attraverso un processo noto come pixel-binning, che unisce i dati da pixel più piccoli sul sensore di immagine della fotocamera in un “super-pixel” per una migliore sensibilità in condizioni di scarsa illuminazione. Kuo ritiene che la funzione di registrazione video 8K consentirà ai video registrati da iPhone visualizzati su un display o TV 8K di fornire “un’esperienza utente migliore” e che questa risoluzione consentirà all’iPhone di creare video e immagini più adatti alla realtà aumentata e mista, così da essere pronti per dispositivi come il visore AR/VR che Apple ha in sviluppo per il 2022.

Ci sono state voci su iPhone 14 che suggerivano che tutti e quattro i modelli in arrivo nel 2022 potessero offrire display ProMotion con frequenze di aggiornamento fino a 120 Hz. Purtroppo, le ultime indiscrezioni dicono che così non sarà.

È probabile che Apple limiti la tecnologia ProMotion ai modelli iPhone 14 Pro, una mossa che l’analista di display Ross Young attribuisce alla mancanza di disponibilità dei display necessari. Young ha chiarito che crede che le frequenze di aggiornamento di 120 Hz rimarranno una funzionalità di iPhone 14 Pro.

A ciò si aggiunge il sito web coreano The Elec, secondo cui almeno uno dei modelli di iPhone in arrivo utilizzerà un display OLED LTPS standard senza tecnologia ProMotion a 120 Hz, così da risultare in linea con le affermazioni di Young. Specifiche iPhone 13

Dal punto di vista hardware non ci sono state indiscrezioni al momento, ma paradossalmente è il settore in cui è più facile fare previsioni, come ogni anno.

Questo perché, dal punto di vista della CPU quasi certamente Apple continuerà ad evolvere i propri chip: sulla linea iPhone 14 avremo quasi certamente un chip A16 Bionic, successore del potente A15 Bionic presente su tutti gli iPhone 13.

Attenendosi alla tabella di marcia di TSMC Apple A16 doveva essere realizzato con processo a 3 nanometri. Nelle scorse ore, però, è emerso un rapporto che per la prima volta ha segnalato possibili problemi riscontrati da Apple e TSMC nel completare il processo costruttivo a 3 nanometri. In ogni caso occorre rilevare che mentre DigiTimes indica come probabile il processo a 4 nanometri, TSMC indica il processo di costruzione con il nome N4P, ma in realtà si tratta di un ulteriore miglioramento della tecnologia a 5 nanometri.

I modelli di iPhone 14 dovrebbero utilizzare il modem Qualcomm Snapdragon X65, che è il primo sistema modem e antenna 10 Gigabit 5G al mondo per smartphone. Resta da vedere se invece non ci sia un’accelerazione del lancio del primo modem Apple basato sulle tecnologie acquistate da Intel anche se resta ancora oggi più probabile che questi avvenga nel 2023

Inoltre, come il visore di realtà virtuale, anche iPhone 14 dovrebbe vantare connessione Wi-Fi 6E.

Con i modelli di iPhone 13 Pro, Apple ha aggiunto un nuovo livello di archiviazione da 1 TB, mentre adesso le voci suggeriscono che con l’aggiornamento di iPhone 14, Apple potrebbe aggiungere una variante da 2 TB. Questa voce proviene da una fonte che non è sempre accurata, quindi dovrebbe essere vista con un certo scetticismo fino a quando non sarà supportata da un’altra fonte più affidabile.

Inoltre, tra le voci apparse nelle settimane scorse anche quella secondo cui non ci sarebbe alcuno slot SIM fisico, in favore di un utilizzo solo con eSIM. Se questa voce potrebbe risultare verosimile per alcuni mercati, difficile pensare che in Italia e in Europa possa essere lanciata una versione di iPhone senza schede Sim fisiche.

Se Apple deciderà di seguire la classica tabella di lancio per il rilascio di nuovi iPhone, la line up di iPhone 13 vedrà luce nell’ultimo quarto dell’anno, e precisamente nel settembre 2021. Difficile dire se Apple rilascerà i quattro modelli in contemporanea, anche per via della pandemia ancora in corso, che rallenta la produzione e l’approvvigionamento di molte componenti.

Per quanto concerto il prezzo ci riportiamo a quanto accaduto negli anni passati con un listino identico a quello dell’attuale iPhone 13. L’unico dubbio rimane sulla presenza di iPHone 13 mini. In ogni caso si potrebbe comunque partire da 839 euro per il modello base, per passare a 939 euro per il modello standard, e 1.189 e 1289 per i due modelli di iPhone 13 Pro. Nel più recente passato, del resto, Apple non ha mai modificato i prezzi dei suoi telefoni nella successione da un modello all’altro. Resta da comprendere quanto inciderà la variabile dettata dalla scarsità dei chip e dall’aumento dei prezzi di queste componenti.

