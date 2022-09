iPhone 14 Pro e Dynamic Island incantano nelle prime recensioni USA

Per gli utenti che desiderano il massimo negli smartphone, i modelli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max offrono un vero e proprio balzo rispetto alla generazione iPhone 13, come rilevano le prime recensioni pubblicate negli USA. Le ragioni sono diverse: soprattutto per Dynamic Island che sostituisce il notch, per il comparto fotografico potenziato, per lo schermo sempre acceso, per la connettività satellitare con messaggi di emergenza (in arrivo solo in USA e Canada) e altro ancora.

Tutti sono colpiti da Dynamic Island, anche perché è il tratto visibile più distintivo in iPhone dalla comparsa del notch in iPhone X nel 2017. Icone, notifiche, miniature delle cover delle canzoni in riproduzione, timer in corso e altro ancora vengono visualizzati qui mentre l’utente usa il resto dello schermo per altre app e funzioni. Per alcuni, tra cui Cnet, è la novità più importante, quella che potrebbe invogliare all’upgrade anche gli utenti che possiedono iPhone 13 Pro. Un peccato che non ci sia invece nei modelli base di iPhone 14.

Grafica e animazioni sono curatissimi, in puro stile Apple e il tutto risulta facile e divertente da usare. Pur apprezzando innovazione e funzionamento, The Verge (da cui riportiamo una foto) rileva che Dynamic Island potrà esprimere meglio e più completamente il suo potenziale quando sarà sfruttato anche dagli sviluppatori terze parti nelle loro app, grazie alle API di programmazione messe a disposizione da Apple. Per il noto youtuber MKBHD sarà una funzione che molti copieranno, ma in realtà questo è già avvenuto.

Molto apprezzato anche il comparto fotografico, per la prima volta con sensore principale da 48 megapixel, un record per iPhone. Nelle recensioni le foto scattate con iPhone 14 Pro convincono per colori realistici e una quantità enorme di dettagli, con differenze ben visibili rispetto ai 13 Pro in condizioni di luce scarsa. Per altri invece gli algoritmi di Apple che riducono il rumore nelle parti più scure delle foto rischiano di far perdere dettagli.

Convince anche la nuova schermata di blocco personalizzabile, che negli iPhone 14 Pro sfrutta lo schermo sempre acceso: l’utente è libero di personalizzarla a piacere con widget, font, caratteri, colori, oltre che sfondi e wallpaper.

Infine le recensioni lodano il notevole incremento delle prestazioni erogate dal nuovo processore A16 Bionic rispetto al precedente A15 degli iPhone 13, impiegato ancora negli iPhone 14 e iPhone 14 Plus con un core GPU aggiuntivo e prestazioni grafiche superiori. Nei modelli Pro la potenza c’è ma può emergere completamente solo nei videogiochi e nelle applicazioni più complesse, quindi non tutti gli utenti potrebbero averne bisogno.

In ogni caso, quest’anno piò che in passato, per gli utenti che vogliono il massimo la scelta giusta è iPhone 14 Pro oppure 14 Pro Max. Volete saperne di più sugli iPhone 14 Pro? Qui c’è il nostro articolo di approfondimento.

Gli iPhone 14 Pro vanno a ruba, ma su Amazon qualcuno ancora è in pronta spedizione.