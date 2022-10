iPhone 14 Pro batte tutti gli smartphone top nei test batteria

Gli iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro‌ Max superano altri smartphone top di gamma, inclusi i nuovi Pixel 7 e i Galaxy S22 Ultra, in recenti test sulla durata della batteria.

I test sono stati effettuati dal sito PhoneArena che ha confrontato alcuni degli smartphone top di gamma tra i più noti attualmente sul mercato, inclusi i nuovi Pixel 7 e Pixel 7 Pro, i Pixel 6 Pro dello scorso anno, e altri ancora effettuando prove sulla durata della batteria.

Nella prima parte del test, ciascun telefono è stato sottoposto a prove che hanno simulato la navigazione sugli stessi identici siti web. iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max sono risultati i due vincitori; i risultati sono stati i seguenti:

iPhone 14 Pro‌ Max: 19 ore e 5 minuti

iPhone 14 Pro‌: 16 ore e 18 minuti

Pixel 7 Pro: 14 ore e 19 minuti

Pixel 7: 13 ore e 56 minuti

Galaxy S22 Ultra: 13 ore e 17 minuti

Pixel 6 Pro: 13 ore e 13 minuti

La seconda parte di test prevedeva la riproduzione su ciascun telefono dello stesso identico video YouTube fino a quando il telefono non si spegneva. Ogni telefono è stato impostato con la luminosità al 100%. I risultati sono stati i seguenti:

‌iPhone 14 Pro‌ Max: 11 ore e 0 minuti

Pixel 7 Pro: 9 ore e 39 minuti

iPhone 14 Pro‌: 9 ore e 14 minuti

Pixel 7: 9 ore e 13 minuti

Pixel 6 Pro: 9 ore e 10 minuti

Galaxy S22 Ultra: 7 ore e 27 minuti

Dai risultati dei test potrebbe sembrare che iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max abbiano le batterie con la più ampia capacità in termini di caria in mAh ma non è così e i risultati ottenuti con i telefoni di Apple sono possibili in virtù di peculiarità dei processori degli iPhone e ottimizzazioni del sistema operativo. Di seguito le capacità in mAh dei telefoni sottoposti ai test:

‌iPhone 14 Pro‌ Max: 4323mAh

iPhone 14 Pro‌: 3200mAh

Galaxy S22 Ultra: 5000mAh

Pixel 7 Pro: 5000mAh

Pixel 7: 4355mAh

Pixel 6 Pro: 5000mAh

A questo indirizzo la nostra recensione di iPhone 14; a questo indirizzo la nostra recensione di iPhone 14 Pro.