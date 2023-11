Volete iPhone 15? Oggi è il giorno fortunato, sconto fino a 185€

Il Black Friday deve ancora arrivare ma se volete risparmiare due dei più affidabili venditori on line sono già pronti ad offrirvi sconti su iPhone 15. Parliamo di eBay che permette, con un codice, di risparmiare fino a 185€ comprando da un operatore affidabilissimo come eShopping e di Amazon, che è essa stessa rivenditore autorizzato e che vi presenta iPhone 15 in ribasso fino a 80 euro, venduto anche a rate.

iPhone 15, l’iPhone che vi serve

Di iPhone 15 vi abbiamo parlato innumerevoli volte. Si tratta dell’ultimo modello del telefoni “main stream” di Apple, meno accessoriato di iPhone 15 Pro ma che a nostro giudizio rappresenta il miglior acquisto dell’anno.

Nella sua nuova versione iPhone ha una fotocamera di alta qualità, capace di scattare foto fino a 48 megapixel anche con un eccellente zoom 2X digitale. È caratterizzato da un nuovo processore, da una nuova struttura, ha Dynamic Island e un nuovo design e infine è dotato di una porta USB-C che consente di ricaricarlo facilmente con un largo assortimento di cavi.

Questo iPhone è perfetto per tutto. L’abbiamo recensito e paragonato sia con iPhone 15 Pro che con iPhone 14. In circolazione non è facile da trovare in tutti i colori e tutti gli assortimenti, ma eBay e Amazon sono in grado di aiutarvi anche in questo.

In sconto su eBay

Come abbiamo accennato, comprare iPhone 15 su eBay permette di risparmiare 185 € per la versione da 128 GB. Lo pagate infatti 794€ nella bellissima colorazione nera (qui altri colori) basta usare il codice NOVEDAYS nel carrello. Il venditore Cellularpont Shop, un venditore professionale che partecipa a tutti gli eventi promozionali ufficiali di eBay. La spedizione è gratuita e avviene in due giorni.

Se vi interessa la versione da 256 Gb potete comprarla su eShopping altro venditore professionale qualificatissimo quando si tratta di prodotti Apple. Gli iPhone a 256 GB costano 924 €. Il risparmio è sempre di 185€ rispetto al prezzo ufficiale. Anche qui serve il codice NOVEDAYS.

In sconto su Amazon

Amazon vende lo stesso iPhone 15 con uno sconto minore e un prezzo maggiore. Parliamo di un prezzo di 899€ per il colore rosa (altri colori hanno uno sconto ridotto). I vantaggi qui sono però altri e molto evidenti. In pratica iPhone 15 su Amazon arriva subito, non si paga nulla per la spedizione, è possibile restituirlo senza costi fino al 31 gennaio e soprattutto si paga a rate senza interessi e senza garanzie.