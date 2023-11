Apple supporta il protocollo universale Aliro per le serrature keyless

Così come avvenuto con HomeKit, che ha portato allo sviluppo di Matter – uno standard royalty-free per la domotica che si basa su un mix di diversi protocolli radio – la funzionalità che Apple ha previsto per i produttori di serrature di offrire la possibilità di sbloccare la porta di casa con una chiave in Wallet, mira a stimolare l’adozione di un nuovo standard di riferimento per le serrature smart e le chiavi digitali, e diffondere il protocollo Aliro.

Lo standard in questione, sviluppato dalla Connectivity Standards Alliance (CSA), promette di rivoluzionare il mondo delle serrature intelligenti alla stregua di quanto già visto con Matter.

Tra i membri dell’alleanza CSA ci sono Apple, Google, Samsung, Qualcomm ma anche Allegion, ASSA ABLOY e centinaia di altre aziende, impegnate a vario titolo nello sviluppo di uno standard aperto di riferimento.

Le chiavi che usano il protocollo Aliro (qui i dettagli) supportano tre modalità di comunicazione tra serratura e dispositivo di sblocco: Near Field Communication (NFC), Bluetooth Low-Energy (LE) e Ultra-Wideband (UWB), tenendo conto di funzionalità di sicurezza, interoperabilità (la possibilità per l’utente di fornire a terzi accesso) e altre che consentono di eliminare barriere varie portando ad uno standard comune nel settore.

Ali utenti basterà semplicemente usare il proprio dispositivo (es. un iPhone o un Apple Watch) per sbloccare con comodità e sicurezza una porta (è richiesto il Face ID, il touch ID o l’inserimento di un codice), usando uno standard di riferimento per il settore delle serrature intelligenti.

L’app Casa di Apple supporta sia serrature compatibili con HomeKit sia serrature compatibili con Matter. La Casa di Cupertino ha collaborato con alcune aziende allo sviluppo di serrature smart: una di queste è Level Lock+, serratura che può essere sbloccata tramite telefono, Apple Watch, chiave fisica, superfice touch. Gli utenti possono condividere la chiave con terzi (amici, visitatori, persone fidate); si possono creare scenari e sfruttare varie procedure di automazione, controllando tutto con l’app Casa.

Ulteriori funzionalità arriveranno dall'alleanza che vanta già oltre 600 supporter. Così come Matter ha portato ad una uniformità nell'ecosistema delle case smart, anche Aliro permetterà di plasmare il futuro delle chiavi digitali e delle serrature intelligenti.