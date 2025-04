Google confronta iPhone 16e con il Pixel 9a per strapazzarlo

Un confronto? Non esiste un confronto… A gonfiare il petto (e nello stesso tempo a chiarire le idee ai possibili acquirenti) è Google che per la prima volta, in maniera molto diretta, mette a confronto iPhone 16e con il suo più vicino concorrente della casa di Sunnyvale, il Pixel 9a.

In un post pubblicato proprio sul Google Store, appare una bella tabella con le specifiche tecniche, dove si infila fin da subito il dito nella piaga del marketing Apple, che spesso fa affermazioni vaghe, soggettive e… creative, tipo “i nostri colori sono più divertenti” o “il design è più cool”, dice Google. Ma qui si tratta solo di guardare i fatti.

Google si concentra sullo schermo del Pixel 9a, un OLED da 6,3″ con refresh rate a 120 Hz, mentre l’iPhone 16e risponde con un OLED da 6,1″ a 60 Hz. Sul fronte fotocamere, il Pixel propone un modulo doppio (48 MP principale e 13 MP ultrawide), contro un singolo sensore da 48 MP dell’iPhone.

Google ci fa anche sapere che i 5.100 mAh del Pixel 9a promettono oltre 30 ore di autonomia in uso misto, mentre Apple, come sempre, non svela il valore in mAh dell’iPhone 16e, limitandosi a dichiarare fino a 26 ore di riproduzione video.

Dopo aver messo in fila schermo, fotocamere e batteria, Google picchia dove fa più male: l’Intelligenza Artificiale. Qui effettivamente Big G è molto più avanti di Apple. Magic Editor, Add Me e Best Take permettono di trasformare le foto con un paio di tap, e Google fa notare come Gemini sia entrato in tutte le app di sistema, parlando fluentemente 45 lingue contro le 9 di Apple Intelligence. E Siri, nel paragone, “non supporta conversazioni in linguaggio naturale”.

E poi arriva la ciliegina sulla torta: Google si prende l’impegno ufficiale di 7 anni di update, mentre Apple – pur avendo dimostrato in passato un ciclo di vita più lungo – garantisce solo 5 anni per l’iPhone 16e.

Chiudiamo con i prezzi: si parte da 499 $ per il Pixel 9a (128 GB) e da 599 $ per l’iPhone 16e (sempre 128 GB). Un confronto che in Italia si traduce in 729 € per l’iPhone (anche se poi si trova a qualche decina di euro meno) contro 549 € per il Pixel

La conclusione è in un box in fondo alla pagina che ribadisce, con un tocco di sarcasmo: ‘Confronto? Ma di che confronto stiamo parlando…?!’”

Non è la prima volta che Google attacca frontalmente i telefoni Apple. Il più storico dei faccia a faccia resta la campagna “Phone X vs. Pixel 3a Night Sight” del 2019, ma qui siamo ai numeri. Anche se Google omette un dettaglio: chi compra un telefono Apple difficilmente guarda i numeri (neppure quelli del prezzo), ma all’esperienza complessiva che offre la piattaforma iPhone. E lì battere Apple non è mai semplice.