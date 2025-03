Google Pixel 9a offre tanto, costa poco e dura sette anni

Pubblicità

Google ha svelato ufficialmente Pixel 9a, il modello entry-level della serie Pixel, che integra il chip Google Tensor G4, il più veloce ed efficiente dell’attuale gamma. Tra le caratteristiche distintive, differente rispetto agli altri modelli della serie 9, la camera posteriore praticamente a filo dello chassis, in controtndenza rispetto al dilagante gigantismo del blocco fotocamere.

Il design del Pixel 9a prende le distanze dagli altri modelli della serie 9: si caratterizza per un profilo piatto ed elegante con bordi arrotondati, e un display Actua da 6,3 pollici che si distingue per la sua luminosità, superiore del 35% rispetto al Pixel 8a, raggiungendo una luminosità massima di 2700 nit. Pur non rientrando nella fascia top mettea disposizione un pannello con frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Il comparto fotografico del Pixel 9a è composto da una doppia fotocamera posteriore e comprende una fotocamera principale da 48 MP e una fotocamera ultrawide da 13 MP. Per la prima volta nella serie A, è presente anche la funzione di messa a fuoco macro, che consente di catturare dettagli molto ravvicinati.

Tra le caratteristiche software fotografiche c’è la funzione Aggiungimi, che permette di combinare due foto di gruppo per includere tutti i partecipanti incluso il fotografo, e Scatto Migliore, che fondendo le espressioni di varie immagini, ottimizza la composizione della foto. Ancora, Magic Editor offre inoltre la possibilità di rielaborare le immagini suggerendo il ritaglio migliore o espandendo la scena, permettendo persino di reimmaginare la foto con elementi decorativi.

Altre funzionalità note come la Gomma magica, l’Audio eraser, la Foto notturna, l’Astrofotografia e la nuova modalità Panorama con Vista notturna completano il comparto fotografico.

Pixel 9a offre una batteria da 5.100 mAh, che secondo il produttore offre 30 ore di utilizzo e fino a 100 ore in modalità Risparmio Energetico Estremo. Il dispositivo beneficia di sette anni di aggiornamenti di sistema e sicurezza, è dotato di Pixel Drops e possiede una certificazione IP68 che assicura resistenza a acqua e polvere.

Un terminale intelligente

Non manca, naturalmente, il supporto di Gemini, l’assistente AI di Google, in grado di interagire con applicazioni come Maps, Calendar e YouTube, oltre a offrire la funzione Gemini Live per conversazioni in tempo reale e condivisione dello schermo.

Ancora, tra le altre funzioni AI, è presente Cerchia e Cerca e Pixel Studio, insieme alle soluzioni per la gestione delle chiamate, come Aspetta per me, Trascrivi la chiamata e Filtro Chiamate. Il dispositivo supporta inoltre strumenti di sicurezza come il Rilevamento di incidenti, il Blocco per furto, una VPN integrata da Google e la funzionalità Trova il mio dispositivo.

Per rendere più allettante il terminale Google include tre mesi di Google One (100GB di spazio cloud per file, foto e backup telefono), tre mesi di YouTube Premium (video e musica senza pubblicità) e anche sei mesi di Fitbit Premium per allenamenti, meditazione, ricette salutari e altro ancora.

Prezzo e disponibilità

Il Pixel 9a parte dal prezzo di 549 euro e sarà disponibile nelle colorazioni Rosa peonia, Viola ametista, Nero ossidiana e Grigio creta.

Al momento, potete acquistare Pixel 9 a partire da questo indirizzo, il modello Pixel 9 Pro si acquista da qui, infine la versione XL è disponibile da qui.