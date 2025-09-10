iPhone 17 Pro con Blackmagic Camera ProDock e ProRes RAW diventa una cinepresa digitale

Blackmagic Design alza ancora una volta l’asticella nel mondo della produzione video annunciando due novità che vogliono le regole del gioco per i creator, i professionisti del montaggio e gli utenti iPhone più esigenti: da un lato il supporto a Apple ProRes RAW su DaVinci Resolve, Blackmagic Camera e Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K; dall’altro il lancio del nuovissimo Blackmagic Camera ProDock, un dock professionale che trasforma iPhone 17 Pro e 17 Pro Max in vere e proprie cineprese digitali complete di connessioni avanzate.

ProRes RAW su DaVinci Resolve e iPhone 17 Pro e Pro Max

Con l’aggiornamento DaVinci Resolve 20.2 e la beta di Blackmagic Camera 9.8, gli utenti possono ora montare e riprodurre in modo nativo file Apple ProRes RAW e ProRes RAW HQ, inclusi quelli registrati con l’iPhone 17 Pro. Una rivoluzione per i videomaker che desiderano sfruttare al massimo la qualità cinematografica dei nuovi smartphone Apple senza passaggi di conversione o perdita di qualità.



DaVinci Resolve si conferma la soluzione “all in one” più completa al mondo: montaggio, correzione colore, effetti visivi, motion graphics e post produzione audio in un’unica interfaccia moderna ed efficiente. Il supporto a ProRes RAW apre le porte a un flusso di lavoro ancora più veloce e integrato, riducendo i tempi di produzione e garantendo immagini con fedeltà assoluta.

La compatibilità non si ferma agli iPhone: anche le Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K e i registratori Video Assist 12G HDR ricevono l’aggiornamento, permettendo la registrazione e riproduzione in ProRes RAW. Gli utenti avranno quindi a disposizione lo stesso linguaggio video sia che lavorino con cineprese dedicate, sia che scelgano la portabilità e la flessibilità dell’iPhone.

Blackmagic Camera ProDock: il dock professionale per iPhone

La seconda novità riguarda il mondo mobile: Blackmagic Camera ProDock, disponibile da oggi a 295 dollari, porta sugli iPhone 17 Pro e 17 Pro Max le connessioni delle camere professionali. In combinazione con l’app Blackmagic Camera per iOS, ProDock abilita supporto a timecode, genlock, audio professionale e registrazione diretta su SSD esterni tramite USB-C.

Grazie alle connessioni BNC, gli utenti possono ora sincronizzare più camere con precisione assoluta: il genlock assicura che ogni fotogramma sia perfettamente allineato, mentre il timecode semplifica le riprese multicamera permettendo a DaVinci Resolve di sincronizzare automaticamente i file senza lavoro manuale. È una funzione cruciale soprattutto per produzioni virtuali su pareti LED, dove lo sfarfallio e le distorsioni sono un problema frequente.

Il dock include inoltre un’uscita HDMI standard per monitoraggio in tempo reale, connessioni jack da 3,5mm per microfoni e cuffie, e tre porte USB-C per accessori, storage esterno e alimentazione simultanea. In questo modo è possibile creare un rig personalizzato, dal setup compatto per vlog e contenuti social fino alle configurazioni da set cinematografico.

Caratteristiche di Blackmagic ProDock

Aggiunge connessioni per camere professionali agli iPhone

Supporta l’app Blackmagic Camera for iPhone

Supporta il genlock sugli iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max per sincronizzare perfettamente varie camere nelle produzioni multicamera

sugli iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max per sincronizzare perfettamente varie camere nelle produzioni multicamera Sincronizza camere e pareti LED per produzioni virtuali con l’iPhone senza sfarfallio

Ingresso timecode esterno per sincronizzare diverse registrazioni degli iPhone per il montaggio

Include porte di espansione USB-C per accessori e flash dischi esterni

Connettore DC 12V ad aggancio sicuro che alimenta ProDock, iPhone e tutti gli accessori USB‑C

Include un’uscita HDMI per collegare monitor e schermi

Ingresso stereo 3,5mm per microfoni esterni o wireless

Uscita audio stereo 3,5mm per il monitoraggio tramite cuffie

Fori superiore e inferiore da 1/4”- 20 con perno di bloccaggio per rig rapidi.

iPhone come vera cinepresa digitale

L’uso combinato di Blackmagic Camera ProDock e dell’app Blackmagic Camera per iPhone trasforma il dispositivo Apple in una cinepresa digitale professionale. Con un’interfaccia semplice e intuitiva, gli utenti possono controllare frame rate, angolo dell’otturatore, ISO e bilanciamento del bianco con un tocco. Le registrazioni avvengono direttamente in Apple ProRes e ProRes RAW fino al 4K, con possibilità di salvataggio immediato su Blackmagic Cloud, da cui è possibile collaborare in tempo reale a progetti DaVinci Resolve con editor in tutto il mondo.

Il nuovo dock estende l’ecosistema Apple e Blackmagic verso un futuro di produzioni ibride: smartphone e cineprese professionali ora parlano lo stesso linguaggio, integrandosi senza barriere nei flussi di lavoro di alta fascia.

La visione di Blackmagic Design

Grant Petty, CEO di Blackmagic Design, sottolinea come l’iPhone sia ormai diventato “uno strumento incredibilmente potente per la cinematografia” e che con il nuovo ProDock acquisisce la flessibilità tipica delle camere professionali. Le parole di Petty riflettono la filosofia di Blackmagic: fornire aggiornamenti gratuiti e accessori innovativi che ampliano le capacità dei dispositivi già in uso, abbattendo le barriere tra produzione consumer e professionale.

Con queste novità, Blackmagic non solo consolida la sua leadership nel mondo del video editing e delle cineprese digitali, ma ridefinisce anche il ruolo degli smartphone nelle produzioni multicamera, virtuali e cinematografiche.

Disponibilità

DaVinci Resolve 20.2 e la beta pubblica di Blackmagic Camera 9.8 sono già disponibili per il download gratuito sul sito ufficiale Blackmagic Design.

e la beta pubblica di sono già disponibili per il download gratuito sul sito ufficiale Blackmagic Design. Blackmagic Camera ProDock è acquistabile da subito a 295 dollari su Apple Store e presso i rivenditori Blackmagic Design in tutto il mondo.

Con queste innovazioni, gli iPhone 17 Pro e 17 Pro Max diventano strumenti creativi potenti non solo per i creator e gli youtuber, ma anche per le produzioni di alto livello che richiedono flessibilità, qualità e integrazione nativa con il flusso di lavoro professionale.