Tutti i supporti TV, Giradischi e Gaming FITUEYES visti ad IFA 2025

FITUEYES è un marchio nato nel 2016 che realizza supporti TV e arredi per l’audio-video puntando molto su design originali e qualità dei materiali. A IFA 2025 l’azienda occupava un grande stand di con tre zone dimostrative dedicate all’esposizione prodotti, all’home theater e al gaming gaming. Il tema dello spazio era “Find ( )”, cioè un’idea di spazio pulito e ordinato come punto di partenza e una casa che mette al centro le persone, non i cavi.

FITUEYES lo traduce in stand TV pensati per diversi target: gamer (Eiffel Gaming Edition), famiglie con schermi grandi (Eiffel FT88), chi sposta spesso il TV (Master V2 Pro), chi vuole un tocco premium (Cantor) e chi vede il TV come arredo (Picasso Special Edition). Arriva anche la prima soluzione a parete del brand.

Ecco nel dettaglio alcuni dei prodotti visti ad IFA 2025: per comprendere le novità è bene tenere presente quattro famiglie di prodotto che tornano spesso: Eiffel (legno e metallo con un look caldo), Master (linee compatte e ruote a scomparsa), Cantor (materiali “importanti” per uno stile più lussuoso), e Picasso (il TV inteso come “quadro”).

La torre per la vostra TV, Eiffel V2 FT88 con ruote

Per chi ha schermi grandi (55–88″), per famiglie e per ambienti multiuso

Se avete un TV grande o vi piace ripensare spesso la disposizione dei mobili o avere la facilità di pulire ogni angolo e sfruttare anche gli angoli della casa, l’Eiffel V2 FT88 merita la vostra attenzione: supporta TV da 55–88″, con peso fino a 60 kg, ha 14 livelli di altezza e una rotazione di più o meno 20°. Le ruote aiutano a spostarlo per pulizie, serate cinema o TV in camera. Prezzo sullo store europeo e su amazon: 299 €. In pratica è il “tuttofare robusto” per grandi schermi, senza forare le pareti o lasciare appesi enormi quadri neri.

La struttura solida per chi gioca, Eiffel Gaming Edition TV Stand

E’ la serie destinata a gamer e streamer che vogliono una postazione ordinata e bella da vedere.

La linea Eiffel nasce per portare un tocco “caldo” in salotto, con legno e metallo abbinati. La Gaming Edition porta lo stesso linguaggio in una versione più robusta, adatta a console, cuffie e soundbar. Il senso è quello di trasformare l’angolo TV in una postazione di gioco senza far sembrare il soggiorno una sala prove. Se vi piace giocare in salotto e vi infastidiscono fili e controller in giro, è il tipo di supporto che vi semplifica la vita e si integra nell’arredo.

La torre per gli accessori, Eiffel Gaming Edition Storage Stand

Destinata a chi ha tante periferiche (pad, volanti, cuffie, VR) e vuole tenerle in ordine

È il “mobile gemello” del modello precedente: serve a riporre accessori e collezioni fisiche (giochi, vinili, Blu-ray) senza riempire di scatole la stanza. Insieme creano una piccola “isola gaming” coerente: il TV su un supporto solido, gli accessori in vista ma ordinati. È la soluzione più furba per chi condivide gli spazi e non vuole conflitti estetici tra postazione e soggiorno.

La gamma per chi sposta spesso la TV. Master V2 Pro (FT48)

Dedicata a supportare TV piccoli-medi (24–48″) per chi sposta spesso il TV tra stanze

La serie Master punta alla praticità: struttura compatta, ruote integrate ben nascoste e gestione dei cavi più semplice. Il modello FT48 è pensato per TV da 24–48″, perfetto per cameretta, cucina, studio o per chi usa il TV come monitor. È un prodotto “prendi e posiziona” che aiutano a sfruttare spazi piccoli senza rinunciare all’ordine. Nello store europeo la linea Master V2 compare con prezzi promozionali variabili a seconda delle misure.

L’edizione speciale Picasso Series

Per chi vede il TV come un oggetto d’arredo da mostrare

Picasso è la famiglia che “trasforma il TV in quadro”, con una struttura che richiama il cavalletto artistico. A IFA era in mostra una special edition: l’idea è valorizzare il pannello quando è spento, integrandolo nella stanza come elemento decorativo. Se arredare conta quanto guardare, questa è la serie più “scenografica”.

L’eleganza di Cantor Series

Per chi vuole interni curati e materiali premium

Cantor è la gamma per ambienti più eleganti: finiture morbide, inserti in marmo e metallo con tatto “setoso”. Qui il messaggio è chiaro: un supporto TV può diventare un piccolo pezzo di scultura domestica, senza sacrificare la stabilità. È pensato per chi sceglie i mobili come sceglie un impianto audio: con attenzione ai dettagli.

Angolo audio con il Record Player Stand

Pensato per amanti del vinile e set-up “analogico”

Nello spazio home theater FITUEYES espone anche il mobile per giradischi, così da completare il sistema con un appoggio dedicato a piatto e dischi. È un segnale interessante: l’azienda non guarda solo al video ma a come si vive musica e film in casa, con soluzioni coordinate. Sullo store europeo la linea Eiffel RS per giradischi appare con prezzo indicativo di 169 €.

La prima soluzione FITUEYES a parete

Per chi preferisce il TV ancorato al muro (spazi piccoli, case in affitto con pareti robuste)

Ad IFA 2025 ha debuttato la prima proposta a parete del marchio. Per FITUEYES è un passo in più: dal “free-standing” al wall-mount, mantenendo stile pulito e montaggio semplificato. A chi conviene? A chi ha un salotto stretto o vuole liberare il pavimento (robot aspirapolvere ringrazia), oppure a chi non ama le maxi basi sotto al TV. Dati finali su portata e compatibilità arriveranno con il lancio commerciale, ma l’idea è chiara: stessa cura estetica, meno ingombro.

Per prezzi e specifiche ufficiali dei prodotti appena svelati (come la soluzione a parete e la Gaming Edition) FITUEYES rimanda al sito europeo e alla pagina Amazon, dove intanto trovate le schede dei modelli già in vendita.