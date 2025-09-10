Facebook Twitter Youtube

Le icone di iOS 26 si adattano al colore della cover di iPhone

Con la release candidate di iOS 26, ormai prossimo al rilascio, arriva una novità che gioca tra stile e tecnologia: le icone della Home Screen possono assumere una tonalità abbinata al colore della custodia MagSafe o dello stesso iPhone.

Come funziona la nuova opzione Tonalità

Come notano alcuni siti americani, basta tenere premuto sulla schermata Home, scegliere l’opzione di personalizzazione e nella sezione dedicata alle tonalità per far comparire una nuova icona a forma di custodia. Toccandola, il sistema applica automaticamente la tinta riconosciuta dalla cover MagSafe che si sta utilizzando. In alternativa, è possibile selezionare l’icona a forma di iPhone per uniformare le icone al colore del dispositivo stesso.

L'interfaccia di iOS 26 si adatta al colore della cover - macitynet.it

La funzione è pensata per i case ufficiali Apple o comunque per accessori MagSafe riconosciuti dall’iPhone. Se agganciando la custodia non compare il tipico anello colorato che richiama il colore della cover, significa che non sarà possibile usare l’abbinamento automatico della tonalità.

Effetto Liquid Glass

Le icone e i widget della schermata Home assumono un aspetto uniforme con un nuovo look chiamato Liquid Glass, che introduce maggiore traslucenza e coerenza cromatica. In ogni momento resta disponibile l’opzione per impostare manualmente un colore differente o per riprendere una tinta dallo sfondo.

La nuova funzione farà parte di iOS 26, il cui rilascio pubblico è previsto, come detto ieri all’evento Apple dove sono stati presentati gli iPhone 17, per lunedì 15 settembre

