iPhone 2020 avrà il 5G: a confermarlo è Kuo

iPhone 2020 supporterà le reti 5G: la voce rimbalza da mesi ma questa volta a confermare l’ipotesi è di KGI Ming-Chi Kuo, il quale ritiene che Apple prenderà i modem da Qualcomm, con la quale era in corso una profonda battaglia legale da anni che è stata però risolta proprio nei giorni scorsi.

Secondo l’affidabile analista di KGI anche Samsung parteciperà alla fornitura dei chip 5G per aiutare la società di Cupertino a soddisfare la forte richiesta prevista per alcuni mercati selezionati.

Ciò consentirà ad Apple di ridurre anche eventuali rischi e problemi che potrebbero insorgere in corso d’opera diversificando per l’appunto la propria catena di approvvigionamento, oltre che ridurre i costi in quanto una guerra dei prezzi tra i due fornitori per accaparrarsi il numero di ordinativi maggiore sarebbe più che plausibile.

L’incertezza su un iPhone 2020 con il 5G era data dal deludente sviluppo di chip 5G da parte di Intel, che a questo punto esce dal business per lasciare il posto a Qualcomm, legata ad Apple con un contratto di licenza di sei anni.

Kuo prevede che Apple possa adottare i chip da Qualcomm per i mercati mmWave mentre quelli di Samsung saranno destinati ai mercati Sub-6GHz. Secondo le ipotesi Apple potrebbe vendere intorno ai 195-200 milioni di iPhone durante l’arco del 2020, di cui 70-75 milioni saranno per all’appunto i nuovi modelli con modem 5G.