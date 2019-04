Tropico su iPhone dal 30 aprile

Feral annuncia l’imminente disponibilità di Tropico su iPhone. Si tratta dello strategico per eccellenza, ben noto a tutti i giocatori su qualsiasi piattaforma, da ultimo anche su iPad, dove il giocatore assumerà il ruolo del dittatore di un’isola, El Presidente, mentre costruisce l’infrastruttura dell’isola stessa e gestisce la sua intera economia. Non solo costruzioni di intere città, ma anche decisioni finanziarie, l’emissione di “editti” per la popolazione, la creazione di monumenti e altro ancora.

Completamente ottimizzato per iPhone, Tropico offre controlli tattili intuitivi e un’interfaccia utente facile da navigare che rende semplice e lineare per i giocatori creare e gestire la nuova nazione insulare, piccola ma orgogliosa, in un glorioso futuro, un tap alla volta. Proprio come per la versione iPad, Tropico per iPhone proporrà al giocatore l’esperienza completa, con un’interfaccia utente studiata appositamente per il dispositivo. Come la versione tablet, utilizzerà l’ultima versione delle API Metal di Apple, per prestazioni grafiche migliorate, e utilizzo della batteria ridotto.

Tropico per iPhone sarà disponibile su App Store a 12,99 euro, come applicazione universale. Questo significa che i giocatori che hanno acquistato precedentemente il gioco su iPad potranno scaricarlo gratuitamente anche su iPhone. Peraltro, sarà possibile trasferire dall’uno all’altro dispositivo i file di salvataggio.

Tropico funzionerà su qualsiasi iPhone dalla fine del 2015 in poi con iOS 12 o successivo. er installare il gioco saranno necessari 3 GB di spazio libero. Per la precisione, il titolo sarà compatibile con iPhone SE, iPhone 6S / 6S Plus, iPhone 7/7 Plus, iPhone 8/8 Plus, iPhone X, iPhone XS / XS Max e iPhone XR. Di seguito il trailer per iPad:

Della saga di Tropico per Mac abbiamo parlato in diverse occasioni sulle pagine di Macitynet, inclusa la raccolta Tropico 4 Gold Edition e anche per l’ultimo Tropico 5. Su Mac App Store sono disponibili tre titoli della serie di Tropico: Tropico 3 Gold Edition a 14,99 euro, Tropico 4 Gold Edition a 19,99 euro, infine anche l’ultimo capitolo Tropico 5 a 21,99 euro.