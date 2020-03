iPhone can do whaaaat? Le funzioni di iPhone si scoprono su una parete interattiva

Perchè iPhone è unico? Perchè dovrei passare ad iPhone e dimenticare il mio vecchio smartphone? Quali funzioni di iPhone mi cambieranno la vita?

La risposta è negli occhi e nelle dita di chi si avvicinerà alla parete interattiva “iPhone can do whaaaat?” presentata in alcuni Apple Store nei primi giorni di marzo 2020: un pannello, con applicati tanti iPhone, ciascuno dei quali presenta una funzione diversa di iPhone.

Ognuno dei venti iPhone montati su uno sfondo nero evidenzia un vantaggio diverso dell’hardware o del software di iPhone.

Avvicinandosi alla parete il cliente di Apple Store potrà vedere dei video animati in loop, sincronizzati l’uno con l’altro e fare, quindi, tap sul display dell’iPhone che parla di una funzione di suo interesse.

Con questa esperienza interattiva Apple vuole raccontare in modo semplice e immediatamente comprensibile all’utente le potenzialità di iPhone, le sue funzioni, le caratteristiche per cui vale la pena scegliere un dispositivo marchiato Mela morsicata.

L’installazione offre una grande quantità di informazioni su iPhone ed è un modo divertente per incoraggiare i clienti a provare gli ultimi dispositivi prodotti.

Alla base della parete interattiva “iPhone can do whaaaat?” è stata disposta una targa con un QR code che indirizza i clienti alla pagina di presentazione delle funzionalità di iPhone del sito di Apple, una versione online di quella che si può fruire in negozio. In questo momento la parete “iPhone can do whaaaat?” è disponibile soltanto in alcuni Apple Store, tra cui quello sulla Quinta strada a New York e il retail di Palo Alto in California. È probabile che presto arriveranno anche in altri store di Apple.

