Le vendite iPhone in Cina crollano del 60% per Coronavirus

Sono pesantissimi effetti e conseguenze di coronavirus sul mercato degli smartphone: le vendite iPhone in Cina sono più che dimezzate nel mese di febbraio, un vero e proprio crollo condiviso anche dai terminali dei costruttori Android.

I dati sono quelli ufficiali governativi pubblicati dal China Academy of Information and Communication Technology, siglato CAICT. La chiusura dei centri commerciali, dei negozi, inclusi gli Apple Store, oltre alle restrizioni sugli spostamenti delle persone e dei mezzi di trasporto per coronavirus hanno causato un calo del 60% delle vendite iPhone in Cina nel mese di febbraio.

Il conteggio si ferma a solamente 494mila iPhone venduti a febbraio, contro 1,27 milioni venduti nello stesso mese del 2019. Nessun problema invece prima della diffusione dell’epidemia nel Paese, infatti a gennaio le vendite iPhone in Cina hanno leggermente superato quota due milioni di pezzi.

Complessivamente le vendite di smartphone in Cina a febbraio sono state di 6,34 milioni di terminali, un calo del 54,7% rispetto ai 14 milioni registrati nello stesso mese dello scorso anno. Secondo il China Academy of Information and Communication Technology, riportato da Reuters, si tratta del livello più basso fin da almeno il 2012, anno in cui il CAICT ha iniziato a pubblicare i dati di mercato.

Il crollo delle vendite iPhone non è però una eccezione perché il dimezzamento delle vendite interessa anche gli smartphone Android che dai 12,72 milioni di terminali venduti a febbraio 2019 sono calati a 5,85 milioni di unità quest’anno.

Mentre in Cina l’epidemia di Coronavirus sembra ormai in fase calante, con un lento ritorno alla normalità per fabbriche, negozi, uffici e attività commerciali, il numero dei contagiati e delle vittime ora è in aumento in Italia, Corea del Sud, Stati Uniti e in diverse altre nazioni europee e non solo. Per questa ragione si prevede che l’impatto negativo di coronavirus per mercato e finanza sarà evidente per questi paesi nei mesi di marzo e aprile.

