iPhone e Android più vicini con il trasferimento eSim

Con il prossimo iOS 19 i mondi di iPhone e Android potrebbero avvicinarsi, almeno per quanto riguarda le eSim. Il prossimo major upgrade al sistema operativo mobile di Apple potrebbe semplificare il trasferimento di una eSIM da un iPhone a uno smartphone Android.

Durante l’analisi della versione beta di Android 16, Android Authority ha individuato nel codice del gestore SIM di Google alcuni riferimenti a una nuova funzionalità chiamata “Trasferisci su Android”. Questa opzione, almeno all’apparenza, permetterebbe il trasferimento wireless di una eSIM da un dispositivo Apple a uno Android.

Attualmente, spostare una eSIM tra due iPhone è un’operazione piuttosto semplice, ma non si può dire lo stesso per il passaggio da iPhone ad Android, che invece richiede l’intervento dell’operatore telefonico. Tuttavia, questa situazione potrebbe cambiare presto con l’introduzione della nuova funzione avvistata.

È possibile che l’opzione Trasferisci su Android venga integrata all’interno della sezione “Trasferisci o inizializza iPhone”, accessibile dalle impostazioni generali del dispositivo. Apple potrebbe infatti estendere la funzionalità di trasferimento rapido delle eSIM – finora limitata agli iPhone – anche agli smartphone Android.

Inoltre, sembrerebbe in fase di sviluppo anche un sistema di backup tramite codice QR, da utilizzare nel caso in cui il trasferimento wireless non andasse a buon fine.

Alcune stringhe di codice presenti all’interno del menu SIM Manager di Google indicano che sarà necessario avere installato iOS 19 per poter avviare il trasferimento, motivo per cui la novità potrebbe essere legata proprio a questa nuova versione del sistema operativo Apple.

L’interfaccia dovrebbe guidare l’utente attraverso il processo con una serie di passaggi chiari, indicati direttamente nelle impostazioni dell’iPhone. Il percorso da seguire sarebbe: Impostazioni, poi Generali, quindi Trasferisci o inizializza iPhone, e infine l’opzione Trasferisci su Android.

Durante la procedura, potrebbe comparire anche un messaggio di avviso in caso di problemi di connessione, che recita: “Non riesci a connetterti in modalità wireless? Assicurati che l’altro dispositivo esegua iOS 19 o una versione successiva”.

Non è escluso che Apple possa annunciare questa funzione in occasione della WWDC 2025 in programma a giugno, ma potrebbe anche essere introdotta in modo più discreto, tramite un futuro aggiornamento software. Parallelamente, Google potrebbe lavorare a una funzione simile per facilitare il trasferimento delle eSIM da Android a iPhone, rendendo più agevole il passaggio tra i due ecosistemi.

