Anthropic dona a Claude le ricerche web e la voce

Anthropic ha annunciato due importanti novità per il suo assistente AI Claude: il rilascio globale della funzione di ricerca web in tempo reale anche per gli utenti del piano gratuito, e l’avvio della modalità vocale in beta per le app mobili.

Questi aggiornamenti puntano chiaramente a rafforzare l’interattività e la versatilità di Claude, in un panorama dominato da rivali come ChatGPT di OpenAI e Gemini di Google, entrambi già dotati sia delle ricerche web che delle funzionalità vocali.

Modalità vocale

La nuova voice mode è attualmente in fase beta tramite l’app omonima: supporta le conversazioni in inglese e include una funzione chiamata tap-to-interact, che consente agli utenti di interrompere o gestire l’interazione vocale in tempo reale. Secondo quanto dichiarato dal CPO Mike Krieger questa funzionalità era da tempo attesa e rappresenta una delle tappe più significative nella roadmap evolutiva del prodotto.

Gli utenti appartenenti al piano gratuito potranno usufruire della modalità vocale per 20-30 messaggi vocali per sessione, prima che scatti l’avvertimento di passare alla versione a pagamento. Invece gli abbonati avranno margini d’uso più ampi. L’obiettivo è offrire un’interazione più naturale, sfruttando la voce per facilitare attività quotidiane e conversazioni più fluide, soprattutto in mobilità.

Ricerca web in tempo reale

Parallelamente, Anthropic ha esteso a tutti gli utenti — abbonati e non — la possibilità di attivare la ricerca sul web in tempo reale, funzione finora riservata solo agli utenti paganti in aree geografiche selezionate. Questa permette a Claude di consultare informazioni aggiornate direttamente da internet, rendendolo uno strumento ancora più utile per chi cerca dati attuali, riepiloghi di trend o assistenza in ricerche live.

Le nuove funzionalità seguono da vicino il lancio della famiglia di modelli Claude 4, che includono Claude Sonnet 4 e Claude Opus 4. Entrambi hanno mostrato prestazioni impressionanti nei benchmark per lo sviluppo software, ottenendo il 72,5% su SWE-bench e il 43,2% su Terminal-bench.

I modelli hanno introdotto miglioramenti significativi nella gestione del contesto, uso avanzato di strumenti e memoria estesa, ma anche alcune perplessità di natura etica e sul fronte sicurezza.

