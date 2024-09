iOS 18 migliora il trasferimento dati per il passaggio da Android a iPhone

Pubblicità

iOS 18 integra numerose migliorie, incluse quelle che riguardano la funzionalità di serie per il passaggio a iOS, per assistere l’utente nell’eventuale passaggio dei dati da un dispositivo Android all’iPhone.

Nelle note di rilascio di iOS 18 sono indicate, tra le altre cose, novità legate all’app “Passa a iOS”, il cui aggiornamento è previsto a breve su Google Play.

Una delle novità riguarda la velocità di trasferimento delle informazioni. Sarà possibile, ad esempio, collegare un dispositivo Android ad iPhone tramite cavo (es. cavo USB-C/USB-C) e velocizzare il trasferimento; se si preferisce il trasferimento via WiFI, non sarà obbligatorio passare per un router ma si potrà usare anche una connessione diretta tra i due dispositivi sulla banda dei 5 GHz.

Se si sfruttano due SIM sul proprio telefono Android, la cronologia delle chiamate può essere conservata, in modo da non perdere questi dettagli una volta passati ad iPhone.

Sarà possibile trasferire anche memo vocali, elementi che saranno disponibili nell’app dedicata su iPhone, a meno che il produttore del dispositivo Android non usi qualche formato non riconosciuto; in quest’ultimo caso l’Assistente salverà i file in questione in una cartella richiamabile dall’app File.

Infine, durante il trasferimento dei dati, saranno mostrati sullo schermo di iPhone trucchi, suggerimenti vari ed esempi di gesture e funzioni di base di iOS.

Come sempre è possibile trasferire la rubrica, foto, i preferiti di Chrome, i messaggi e molto altro selezionando i contenuti che si vogliono trasferire e seguendo le istruzioni di configurazione mostrate sullo schermo.

Durante il passaggio dal dispositivo Android, è anche possibile attivare il proprio numero di telefono e la propria SIM o eSIM. Nella fase di trasferimento è necessario tenere i dispositivi vicini tra loro e collegati all’alimentazione fino al completamento della procedura. L’intero trasferimento può richiedere del tempo in base alla quantità di contenuti da trasferire.

