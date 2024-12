Un iPhone pieghevole potrebbe salvare il mercato dal torpore

Pubblicità

Ne terzo trimestre del 2024 il mercato degli smartphone con display pieghevole ha per la prima volta registrato un calo anno su anno e anche le vendite per il 2025 si prevedono in discesa secondo dati elaborati da DSCC (società di Counterpoint Research).

DSCC afferma che l’adozione degli smartphone pieghevoli è inferiore alle aspettative, con Samsung che fa perno su specifiche aree geografiche e marchi cinesi che si stanno tirando indietro; un mercato che continua a essere dominato sostanzialmente solo da due brand.

Secondo il gruppo di ricerca una ventata di ottimismo nel settore dei pieghevoli potrebbe arrivare se Apple presenterà un suo iPhone pieghevole nella seconda metà del 2026 insieme ad altri dispositivi, compreso il suo primo laptop del genere nel 2025.

Gli analisti riportano le voci secondo cui Apple proverà a entrare in questo settore nella seconda metà del 2026. Questo nuovo prodotto i cui contorni esatti devono ancora essere definiti potrebbe in ogni caso rilanciare le vendite in generale, con una crescita della produzione di display pieghevoli stimata al 30% nel 2026, e più del 20% per il 2027 e il 2028.

In attesa di mosse da parte di Apple, la produzione annuale ristagna intorno alle 22 milioni di unità. Samsung avrebbe registrato vendite deludenti per i suoi smartphone pieghevoli, in gran parte a causa della mancanza di interesse in Cina e negli Stati Uniti. Il Galaxy Z Flip 6 si vende a quanto pare meno del suo predecessore, con un calo che si aggira intorno al 10%, e il produttore sudcoreano avrebbe compreso che questo segmento non è così promettente come sperato.

Non solo Samsung, ma anche Huawei sta riscontrando difficoltà nel settore, soprattutto all’infuori della Cina. Le due aziende in questione rappresentano il 70% delle quote di mercato in questo segmento, e altri concorrenti avrebbero registrato dati di vendita insignificanti, con molti produttori che quest’anno avrebbero deciso di abbandonare il mercato dopo aver lanciato smartphone pieghevoli negli anni precedenti. Per il momento, i produttori sono più interessati a dare priorità alle funzionalità di intelligenza artificiale che ai pieghevoli.

Apple potrebbe trovare la formula giusta (migliorie in termini di form factor, funzionalità, durabilità, ecc.) e dare una scossa al settore, facendole svegliare dal torpore. Resta da capire se davvero Apple sia interessata a entrare in questo mercato: negli anni passati ha registrato svariati brevetti ma di concreto non si è visto finora nulla.