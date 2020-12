iPhone pronto all’uso con Apple zero-touch

Puoi ricevere il tuo iPhone aziendale nuovo senza dover impostare niente: grazie a Apple zero-touch avrai tutto già pre-configurato (accessi, indirizzi email, collegamenti, app, programmi aziendali) e personalizzato alla prima accensione.

L’innovativa tecnologia Apple chiamata “zero-touch” si chiama così perché senza tocco (a parte l’accensione) ti ritrovi in mano un dispositivo già pronto: lo prepara per te, prima di spedirtelo, direttamente il produttore, impostando tutte le tue configurazioni.

Qual è la figura professionale che mette mano al tuo dispositivo aziendale? Si tratta certamente di un consulente che ha ottenuto la certificazione Apple come tecnico help desk.

Zero-touch per business e education

Se per i privati non avrebbe molto senso pre-impostare tutto (il dispositivo privato può essere facilmente configurato seguendo la guida del sistema operativo stesso), invece per aziende (business) e scuole (education) impostare tutto in anticipo è spesso davvero necessario. Questo perché normalmente aziende o scuole acquistano decine o centinaia di iPhone o iPad (ma anche Mac e Apple TV) e hanno particolari esigenze di configurazione e diversi livelli di accesso ai servizi.

Ed è in questi casi che il consulente specializzato in servizi di formazione per aziende può impostare tutti i permessi e le configurazioni da remoto, risparmiando tempo e diminuendo le possibilità di errore rispetto al metodo manuale di configurazione, grazie agli skill acquisiti nei corsi specialista macOS e iOS.

Zero-touch: configurare dispositivi Apple da remoto

Zero-touch è una funzione di Apple Business Manager (disponibile anche per Apple School Manager) che permette di configurare un nuovo dispositivo Apple da remoto (Mac, iPhone, iPad o Apple TV). Grazie a questa tecnologia l’utente finale riceve il suo dispositivo direttamente dal canale di acquisto ed effettua l’unboxing con l’acquisizione automatica della configurazione, ritrovandosi il profilo già creato dal consulente per quel dispositivo.

Infatti quando i dispositivi vengono acquistati, il servizio Apple permette all’IT di assegnare la configurazione del dispositivo prima dell’effettiva ricezione del dispositivo stesso. Al consulente non occorre avere in mano il device per preparare il profilo.

L’utente riceve il dispositivo direttamente da Apple (o dal rivenditore) senza che il nuovo acquisto debba passare, per esempio, attraverso la sede centrale dell’azienda. Si salta un passaggio che porterebbe l’utente a ricevere il dispositivo con ore o giorni in ritardo. All’accensione il dispositivo riceve automaticamente il profilo creato dall’azienda (o dal consulente IT) per quello specifico utente. La configurazione finale avviene in pochissimi passaggi e nell’arco di qualche minuto il device è pronto per essere utilizzato in conformità ai criteri aziendali.

Uno dei grandi vantaggi di questa procedura, soprattutto per aziende con tanti dipendenti, è la creazione di gruppi omogenei ai quali poter applicare gli stessi profili, risparmiando molto tempo e diminuendo la possibilità di errore. Un’ottima evoluzione del mitico sistema operativo Macintosh.

Il nostro docente e consulente Apple Gianni Bonura ti presenta un esempio con due possibili scenari per spiegare concretamente la differenza: immaginiamo un’azienda che deve acquistare 150 iPhone per l’intero reparto commerciale….

Soluzione 1: configurazione manuale

Poniamo ad esempio che un’azienda farmaceutica voglia fornire un iPhone aziendale ai manager e alla forza vendita.

Vengono così ordinati 150 dispositivi che saranno così distribuiti:

n.10 iPhone per il management

n.40 iPhone per la forza vendita

n.100 iPhone per i divulgatori scientifici

Il responsabile IT (esperto di computer mac ma meno informato sul deployment) inizia la configurazione manuale dei dispositivi, uno ad uno, personalizzandoli:

i venditori si ritroveranno installata l’app aziendale per inserire gli ordini e i dati CRM;

il management avrà accesso a una cartella dedicata per il monitoraggio clienti:

i divulgatori saranno suddivisi in sottogruppi in base alla distribuzione geografica.

Quanto tempo occorre per una configurazione manuale? Almeno 15 minuti di lavoro per ogni dispositivo (sempre che non ci siano imprevisti). Ciò significa che per una settimana gli iPhone rimarrebbero fermi in attesa venga ultimata la configurazione.

È una procedura da evitare se si vogliono risparmiare tempo, fatica ed errori (qualcuno potrebbe ritrovarsi delle impostazioni non corrette).

Soluzione 2: configurazione zero-touch

Un’azienda farmaceutica ha sentito parlare della soluzione Apple chiamata zero-touch.

Il responsabile IT si è informato e ha frequentato un aggiornamento specialistico ottenendo una certificazione Apple di livello “professional”.

L’azienda ha quindi deciso di acquistare i 150 dispositivi con il programma zero-touch.

I dispositivi sono stati acquistati con i consueti canali ufficiali e senza costi aggiuntivi hanno ricevuto già in partenza un codice identificativo che è stato loro assegnato da Apple.

Mentre i dispositivi sono ancora in fase di spedizione l’IT può già:

preparare da server i profili per ogni gruppo di utenti (management, commerciali, divulgatori);

assegnare un profilo ai dispositivi attraverso i numeri di serie indicati nei dati di acquisto;

creare gruppi omogenei di profili e distribuirli ai vari dipendenti del gruppo.

Quanto tempo di lavoro dell’IT occorre? In mezza giornata avrà finito tutto il lavoro.

Una volta arrivati ai dipendenti (magari a casa loro perché sono in smart working), all’accensione i dispositivi scaricheranno il profilo preparato in precedenza e in pochi step saranno pronti all’uso.

Certificazione Apple di livello Professional

Qui trovi un approfondimento tecnico che spiega questa tecnologia in modo più dettagliato, utilissimo se conosci un po’ di MDM (Mobile Device Management) ma comunque interessante se desideri iniziare il viaggio in questo appassionante mondo professionale.

Di seguito trovi anche i riferimenti di alcuni corsi Apple disponibili anche in aula virtuale che possono aiutarti in questo approfondimento sulle tecnologie Apple e sulla certificazione ufficiale ACSP (Apple Certified Support Professional).

Ricorda: i corsi di formazione per aziende sono anche finanziabili!