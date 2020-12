Xpeng consegna il SUV G3 elettrico smart ai primi clienti in Norvegia e accelera per l’arrivo in Europa

Xpeng, importante società cinese spedializzata in veicoli elettrici smart, ha cominciato a consegnare suoi veicoli ai clienti in Norvegia. Questo fine settimana 100 SUV Xpeng G3 smart saranno consegnati ai nuovi proprietari in 28 città norvegesi; quella più settentrionale è Bodø (67°N), appena al di sopra del Circolo polare artico.

Il mercato interno cinese continua a rappresentare la principale clientela della società, ma con il lancio in Norvegia del suo primo modello di serie, il SUV elettrico G3, Xpeng ora ritiene di essere ben posizionata per portare avanti la propria strategia internazionale. La casa automobilistica cinese è alla ricerca di opportunità in altri mercati maturi per i veicoli elettrici, con politiche governative di sostegno, infrastrutture EV avanzate e una forte sensibilizzazione in materia di auto elettriche come mercati a massima priorità. Xpeng sta progettando anche il lancio in Europa del suo secondo modello di serie, la berlina elettrica sportiva P7, con arrivo previsto entro i prossimi 12 mesi.

He Xiaopeng, CEO e presidente di Xpeng, ha commentato: “La consegna ai clienti avvenuta questa settimana in Norvegia rappresenta una pietra miliare nelle aspirazioni di Xpeng, che vuole trasformarsi in un marchio realmente internazionale nel segmento dei veicoli EV intelligenti. Il lancio in Europa avviene in un momento in cui i consumatori si rivolgono in numero sempre più consistente a mezzi di trasporto personali più sostenibili, a una svolta in cui i governi di tutto il mondo accrescono l’impegno verso le zero emissioni. Puntiamo a diventare un fattore trainante significativo nell’accelerazione di questo passaggio”.

Il listino prezzi per la G3 in Norvegia parte da 358.000 NKr (circa 33.700 euro). Questo SUV elettrico vanta un parabrezza panoramico e un’autonomia certificata di 520 km NEDC (451 km WLTP) e un avanzatoo sistema di guida assistita XPILOT 2.5 proprietario di Xpeng. La funzionalità di parcheggio automatizzato della G3 è in grado di rilevare spazi per la sosta sia in parallelo che perpendicolari, ma anche i parcheggi contrassegnati o meno. La G3 in vendita in in Norvegia offrer un’interfaccia utente in lingua inglese, con l’assistente vocale “Hi Xpeng” basato sull’IA, la navigazione intelligente e il controllo a distanza con app. Il software del sistema operativo XPILOT e Xmart OS è stato sviluppato integralmente dal team R&D interno di Xpeng.

Nata nel 2015, Xpeng ha lanciato il primo modello di serie nel dicembre 2018, e le consegne del suo veicolo EV smart dai primi del 2020 al mese di novembre hanno raggiunto quota 21.341 unità, pari a un aumento dell’87% su base annua. Xpeng è quotata alla Borsa di New York dal mese di agosto 2020.

