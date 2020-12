Samsung cancella il post in cui derideva gli iPhone senza alimentatore

Samsung si prepara a introdurre la nuova gamma Galaxy S21 attesa senza alimentatore nella confezione, rimuovendo un post in cui derideva Apple e iPhone 12 privi di questo accessorio. Si ripete così lo stesso copione già visto per la rimozione del jack audio negli iPhone, i primissimi terminali top di gamma in cui questo storico connettore è assente, diffusissimo ma troppo ingombrante per l’hardware sempre più concentrato e miniaturizzato degli smartphone moderni.

Anche per il jack audio Samsung, Xiaomi e altri costruttori hanno iniziato subito a deridere Apple, spesso senza citarla direttamente, ma sempre mostrando slide nelle presentazioni e post sui social in cui si affermava con orgoglio che «Sì, questo nuovo smartphone ha anche il jack audio» a differenza dei costosi e sopravvalutati iPhone. Nel giro di pochi mesi però post e pubblicità sarcastiche sono stati tutti rimossi, man mano che Samsung, Xiaomi e altri hanno introdotto a loro volta nuovi terminali privi di jack audio.

Ora il copione è esattamente identico, persino prevedibile, come avevamo indicato in questo articolo, ma nulla da fare. Apple ha rimosso alimentatore e auricolari con filo dalla dotazione degli iPhone 12 e dei modelli precedenti ancora in vendita e subito Samsung, Xiaomi e altri si sono lanciati in post e frecciate. Negli stessi giorni però o poco dopo sono iniziate a circolare anticipazioni che puntavano a una possibile mossa simile per Samsung. I nuovi top di gamma Galaxy S21, che saranno presentati all’inizio del 2021, sono attesi senza alimentatore nella scatola.

Un ottimo momento dunque per rimuovere il post frecciata su Apple pubblicato su Twitter nel mese di ottobre, subito dopo la presentazione degli iPhone 12. Sarebbe stato meglio ancora non pubblicarlo affatto perché lo sberleffo ci può stare, meno invece contare sulla scarsa memoria delle persone.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Samsung sono disponibili da questa pagina, mentre in questa sezione del nostro sito trovate tutti gli articoli dedicati all’universo Android. Per chi invece è interessato agli iPhone 12 tutto quello che c’è da da sapere è riassunto qui. Sulle pagine di macitynet trovate anche le recensioni di iPhone 12 Pro, iPhone 12, 12 mini e anche 12 Pro Max.