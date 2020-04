in iPhone SE 2020 molte componenti intercambiabili con iPhone 8

Una buona notizia per chi si occupa di riparazioni. Alcuni componenti del nuovo iPhone SE 2020 potranno essere sostituiti con quelli di iPhone 8. Lo riferisce il sito iFixit in un teardown nel quale elenca le parti “intercambiabili”.

Tra i componenti indicati come intercambiabili e che testimoniano la diretta discendenza dal modello precedente, ci sono: la fotocamera, il vano SIM, il Taptic Engine e il gruppo display (incluso il microfono e il sensore di prossimità). Il display sostitutivo dovrebbe essere il componente meno caro finora visto sugli iPhone; bisognerà ad ogni modo tenere presente che è possibile usare un display di “vecchia generazione” ma si perderà la funzionalità “True Tone” (la funzione che permette di regolare automaticamente e in modo dinamico il bilanciamento del bianco).

Il tasto Home non è invece intercambiabile, e sarà eventualmente necessario sostituirlo con il componente originale o un tasto aftermarket senza Touch ID o rivolgersi a Apple.

Anche la batteria è diversa, spiega il sito specializzato in componenti di ricambio; a quanto pare benché la nuova batteria sembra identica a quella di iPhone 8, il connettore per la scheda logica è purtroppo diverso e non è possibile sfruttarlo per il collegamento.

Il connettore di iPhone SE permette il collegamento ad una batteria di iPhone 11 (che ha lo stesso connettore) ma il dispositivo non si accende, apparentemente per qualche impedimento previsto da Apple. Non è possibile cambiare da soli la batteria anche prendendola da un diverso iPhone SE 2020; la sostituzione fa apparire il messaggio “non è possibile verificare se questo iPhone sia dotato di una batteria originale”, nella sezione “Stato batteria” delle Impostazioni (il messaggio può ovviamente essere eliminato dai tecnici ufficiali Apple).

Nel complesso i tecnici di iFixit riferiscono di essere “ragionevolmente soddisfatti” della possibilità di usare alcune parti di ricambio esistenti, elemento che farà comodo a negozi o chi ama fare riparazioni in proprio. Il dispositivo non ha tutte le funzionalità offerte da iPhone 11 e iPhone 11 Pro ma per iPhone SE 2020 promette di durare a lungo e vanta un processore che non ha rivali nella sua fascia di prezzo.