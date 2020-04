Bosch, un sensore di pressione barometrica per l’altitudine esatta su smartphone

Bosch ha presentato BMP390, un sensore di pressione barometrica presentanto come in grado di offrire “una precisione senza precedenti” per il rilevamento dell’altitudine tramite smartphone, nonché con dispositivi indossabili (wearable e hearable). Il sensore è in grado di misurare le variazioni di altezza al di sotto dei 10 centimetri, grazie alla risoluzione migliorata ed è più preciso del 50% rispetto al suo predecessore.

La rilevazione accurata dell’altitudine è utile per localizzare le persone in ambienti chiusi, dove i segnali GPS non sono disponibili. L’integrazione delle informazioni orizzontali esistenti con la posizione verticale consente, per esempio, agli operatori di soccorso di determinare l’altezza esatta all’interno di un edificio in cui si trova un utente che, tramite smartphone, ha attivato una chiamata di emergenza. La Federal Communications Commission (FCC) degli Stati Uniti stima che le informazioni verticali aggiuntive relative all’altitudine possano potenzialmente salvare fino a 10.000 vite all’anno solo negli USA.

In un recente report, la FCC spiega che i gestori di servizi wireless statunitensi dovranno soddisfare una serie rigorosa di parametri di riferimento riguardanti l’accuratezza della posizione, inclusa quella del chiamante, secondo un programma pianificato. A partire dal 2021 è prevista una accuratezza sul posizionamento lungo la verticale (asse Z) di ± 3 metri, rispetto alla posizione del telefono cellulare, per l’80% delle chiamate di emergenza provenienti da edifici. Le applicazioni di emergenza, come nel sistema evoluto di soccorso 911 negli Stati Uniti, potrebbero essere introdotte anche in Europa o in Asia per migliorare la sicurezza delle persone.

Oltre alle applicazioni di emergenza, il sensore consente anche una navigazione più precisa in ambienti interni, per esempio, in combinazione con il sensore intelligente di rilevamento della posizione BHI160BP. Queste soluzioni di navigazione, a detta del produttore compensano in modo ottimale le tecnologie di localizzazione, come il GPS, che non funzionano in modo affidabile in ambienti schermati. Ciò consente di risparmiare tempo agli utenti e impedisce di perdersi, per esempio, quando si cerca un’auto in un parcheggio sotterraneo.

BMP390 supporta anche applicazioni GPS avanzate per la navigazione all’aperto e funzioni per determinare il consumo calorico. Con l’aiuto di una misurazione della pressione barometrica maggiormente accurata, il sensore può determinare, per esempio, se un utente sta camminando verso l’alto o verso il basso lungo una pendenza o per le scale, oppure, se sta sollevando pesi durante l’allenamento fitness. Il sensore aiuta a determinare il consumo calorico fino al 15% più preciso. I fitness tracker possono anche usarlo per calcolare con maggiore precisione quanto un utente ha effettivamente camminato, corso o pedalato.

Il produttore afferma che BMP390 raggiunge un’accuratezza relativa tipica di ± 0,03 hPa che rende il sensore “superiore a qualsiasi altro prodotto comparabile oggi sul mercato”. La precisione tipica è di ± 0,5 hPa, risultato di un significativo miglioramento della stabilità in temperatura, del comportamento alla deriva e del rumore. Le dimensioni ridotte, 2,0 mm x 2,0 mm x 0,75 mm, rendono il nuovo sensore facile da integrare nei dispositivi portatili. Il consumo energetico viene mantenuto basso a 3,2 μA a 1 Hz (tipico) per massimizzare la durata della batteria.