iPhone SE cosa? Su Amazon iPhone XS 256 GB costa ora solo 729 euro

iPhone XS 256 GB va al prezzo più basso mai visto su Amazon solo 729 euro.

Per chi ci segue dovrebbe essere inutile sottolineare la rilevanza di questa promozione. Anche se iPhone XS dopo il lancio di iPhone 11 Pro appare un passo indietro rispetto al suo successore, si tratta di un prodotto ancora al top per tanti motivi; estetica, hardware, prestazioni, comparto fotografico, rappresentano infatti ancora l’eccellenza rispetto a tantissimi concorrenti. Il vero svantaggio a fronte di iPhone 11 Pro, la fotocamera priva di grandangolo ma comunque molto buona, è ricompensato in questo caso da un prezzo mai visto.

A 729 euro costa solo una cinquantina di euro più di iPhone SE che non è assolutamente paragonabile per nessun aspetto, a cominciare dallo schermo che nell’XS è un OLED, nelle finiture e nei materiali. Lo stesso discorso vale per il confronto con un iPhone XR che costa dieci euro in più (739 euro) rispetto al nostro iPhone XS scontato. Se state pensando ad un iPhone 11 da 256 Gb si devono spendere un migliaio di euro per avere poco di più (di fatto il processore e l’ultragrandangolo invece he il tele X2 di iPhone XS)

L’iPhone XS da 256 Gb è prenotabile (ma con spedizione rapida come abbiamo sempre detto) e si compra da qui