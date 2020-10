Secondo Kuo l’iPhone 12 mini ha uno schermo troppo piccolo per avere successo

In queste ore Ming-Chi Kuo, che si è fatto un nome quanto a previsioni Apple, ha ipotizzato che il modello da 6,1 pollici sarà il più popolare. Tra le sue previsioni c’è anche quella di senso opposto: secondo l’analista il modello di iPhone mini, ossia quello da 5,4 pollici, non venderà abbastanza, nonostante si tratti della vera novità, oltre che del modello più economico.

L’affidabile analista di TF Securities ha previsto che l’iPhone 12 di medie dimensioni da 799 dollari sarà il modello più venduto. Di senso opposto la previsione sul modello d 5,4 pollici, che secondo lo stesso analista non venderà molto per via delle sue dimensioni contenute, che non attireranno i consumatori. Inoltre, lo stesso ha anche affermato che l’inclusione del supporto al 5G non sarà poi così importante per i consumatori, che preferiranno guardare al portafoglio.

Sulla base di questo, lo stesso analista ha previsto che il reale motivo dell’esistenza di un modello da 5,4 pollici stia anche nell’esigenza di ridurre i costi, controbilanciando i costosi componenti per il 5G: un pannello più piccolo che costa meno di un pannello OLED da 5,8, 6,1 e 6,7 pollici.

Kuo dubita dei rapporti che mettono le vendite di iPhone 12 a circa 80 milioni, credendo che le vendite effettive di iPhone saranno lontane da quella cifra. La cifra di 80 milioni, secondo l’analista, si riferisce agli ordini di componenti, che non sono direttamente correlate alle vendite di iPhone.

A causa della pandemia COVID-19, che ha ritardato il lancio e le spedizioni degli iPhone 2020 rispetto al 2019, Kuo ritiene che la domanda per la famiglia iPhone 12 sia inferiore alle vendite di iPhone 11 durante lo stesso periodo dell’anno scorso. Come osserva AppleInsider, la previsione di Kuo secondo cui un modello di fascia media sarà il più venduto va contro le ultime generazioni di dispositivi. Per la generazione di iPhone X e iPhone 8, il costoso iPhone X è stato il dispositivo più venduto in quel gruppo all’inizio del 2018, ma è stato battuto dall’iPhone 8 entro la fine dell’anno.