iPhone somiglia a Nothing con la skin Dbrand

Il Nothing Phone è stato lanciato questa settimana, con le spedizioni anche in Italia pronte per il 21 luglio. L’elemento distintivo del terminale, oltre ai LED, è la scocca posteriore trasparente, che lascia visibile l’interno del terminale. Adesso, grazie alle skin di Dbrand, è possibile ottenere un effetto simile anche su iPhone 13 Pro Max.

Dbrand è noto per le sue skin per diversi dispositivi, tra i quali naturalmente l’iPhone. Da notare che la nuova skin prende il nome di “Something”, idea geniale per contrapporsi al Nothing. Come dire, Something è meglio di Nothing.

La skin in edizione speciale è attualmente disponibile solo per iPhone 13 Pro Max, Pixel 6 Pro e Samsung S22 Ultra, ma la società ha dichiarato a The Verge che seguiranno altre versioni.

Dbrand imita persino la tipografia del sito web di Nothing, con l’azienda che tiene a sottolineare anche i risvolti legali a cui vanno spesso incontro le skin. L’anno scorso, ad esempio, la società ha persino ricevuto una lettera di diffida da Sony per le skin della piastra laterale per PS5. Dbrand avrebbe poi ridisegnato le targhe per evitare di sembrare simili a quelle ufficiali, con la pagina del prodotto che ora titola: “Scacco matto, avvocati”. Resta da vedere se Nothing farà causa a Dbrand per Something.

Se volete acquistare la nuova skin per iPhone, magari prima che la società venga diffidata a desistere dal farlo, il link da seguire è questo. Per tutte le notizie su Nothing Phone e dove acquistarlo, il link da seguire è direttamente questo.