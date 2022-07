Nothing Phone (1) disponibile in Italia su Amazon da 499 euro

Nothing Phone (1) è disponibile all’acquisto in Italia, dove lo si può acquistare su Amazon a partire da 499 euro. Il primo smartphone del marchio – non è più un segreto – si caratterizza per la particolare interfaccia Glyph, è dotato di una doppia fotocamera da 50 MP, del sistema operativo Nothing OS, di un display OLED con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e di un chipset Qualcomm Snapdragon 778G+.

L’interfaccia Glyph, spiega l’azienda, rappresenta un nuovo modo di comunicare che aiuta a ridurre al minimo il tempo trascorso sullo schermo. Grazie a un sistema composto da un totale di ben 900 LED, indica chi sta chiamando e segnala le notifiche delle app, lo stato di carica e molto altro. È sufficiente associare i singoli contatti a una suoneria, ciascuno con un modello Glyph unico per la combinazione di luce LED, per non perdere mai ciò che è importante.

Sulla parte posteriore il terminale vanta una protezione in vetro Gorilla Glass 5, disposto su cornici simmetriche, mentre il telaio in alluminio aggiunge eleganza, leggerezza e durata.

A livello multimediale Nothing Phone propone una doppia fotocamera dotata di due avanzati sensori da 50 MP, con la fotocamera principale alimentata dal sensore top di gamma Sony IMX766. L’apertura wide ƒ/1.8, la doppia stabilizzazione dell’immagine (ottica e digitale) e i video a colori a 10 bit offrono tutto ciò che serve per scattare contenuti stabili, fedeli e dai dettagli brillanti.

Non mancano le funzioni intelligenti come Modalità Notte e Rilevamento Scena che personalizzano in automatico le impostazioni perfette per ogni fotogramma. Lo schermo OLED da 6,55″ e supporta HDR10+, mentre sotto al cofano è presente il processore Qualcomm Snapdragon 778G+, naturalmente con supporto al 5G.

Quanto alla ricarica, è in grado di raggiungere il 50% di carica in soli 30 minuti, ed è anche in grado di alimentare prodotti come i Nothing Ear (1) con una ricarica inversa da 5W.

Nothing Phone (1), disponibilità e prezzi in Italia

Nothing Phone (1) è disponibile in Italia nelle colorazioni bianco e nero con tre diversi modelli tra cui scegliere:

8GB/128GB, disponibile solo in nero a €499

8GB/256GB disponibile in bianco e nero a €529

12GB/256GB disponibile nei prossimi mesi in bianco e nero a €579

Potete acquistarlo su Amazon a partire da 499 euro nella colorazione nera, o 529 euro per quella bianca. Le spedizioni partono il 21 luglio.