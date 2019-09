iPhone XR: su Amazon prezzo scontato di 50 euro, modello da 256 GB a 849€

Su Amazon si fanno affari con gli iPhone XR. Il vecchio ma ancora… nuovo (è ancora in vendita) iPhone economico presso il rivenditore on line lo pagate meno, fino a 50 euro, rispetto al prezzo ufficiale Apple.

I ribasso trovate, in particolare, i seguenti modelli

Il modello più convenente è quindi quello bianco da 64 GB che costa 53 euro meno del prezzo ufficiale di Apple. Ma è interessante anche notare che il modello nero da 256 GB, che oggi non è più disponibile, ha un prezzo davvero eccellente. Al momento non esiste nessuno smartphone sul mercato con il marchio Apple competitivo dal punto di vista de prezzo con questo modello allo stesso taglio di memoria. L’iPhone 11 da 256 Gb costa infatti 1009 euro, 160 euro di più.

Ricordiamo che l’iPhone XR, come accennato, è ancora in vendita e si presenta tecnicamente ancora molto competitivo sopratutto nel rapporto tra prezzo e prestazioni con iPhone 11. Nella nostra recensione di quest’ultimo iPhone, facciamo anche un confronto specifico con iPhone XR e da qui dovreste comprendere vantaggi e svantaggi della scelta tra uno e l’altro, ma in generale e in sintesi possiamo semplicemente affermare che il principale punto di forza di iPhone 11 rispetto ad iPhone XR è nella fotocamera.

