I dizionari Wahrig per chi studia il tedesco in un’app per Mac

Gli sviluppatori di Paragon Software Group, noti per utility di vario tipo per Mac, in collaborazione con WAHRIG – azienda tedesca che si occupa di lessicografia – hanno presentato la versione 2019 dell’app WAHRIG Wörterbücher.

L’app in questione offre due completi dizionari (tedesco-inglese) consultabili off-line: WAHRIG Deutsches Wörterbuch e WAHRIG Fremdwörterlexikon, indicati come essenziali per chi studia il tedesco ma anche insegnanti, giornalisti e professionisti che per vari motivi sono interessati al tedesco.

I dizionari WAHRIG sono indicati come molto approfonditi; sono stati creati nel 1966 dal linguista e lessicografo Gerhard Wahrig e da oltre 50 anni opere di consultazione particolarmente utili per chiunque studia il tedesco. Per molti WAHRIG è sinonimo di dizionario tedesco di qualità.

L’attuale decima versione digitalizzata del tradizionale WAHRIG Deutsches Wörterbuch è stata aggiornata con nuovi contenuti ed è disponibile come app per Mac. Il dizionario include le oltre 1700 pagine, può essere richiamato in qualunque momento offrendo accesso a contenuti aggiornatissimi.

Oltre a WAHRIG Deutsches Wörterbuch, è stato presentato WAHRIG Fremdwörterlexikon, per trovare informazioni quali il significato, l’uso, l’etimologa di termini quali “Clickbait”, “barfen”, “Earth Hour“, “Geek“, “Influencer”, “Low Carb”, “Neonikotinoid” e “Platooning”. Qual è l’articolo giusto per “E-Mail”: “die” o “das”? Qual è l’origine della parola “Chauvinismus”? È possibile comprendere molte cose sull’origine, la pronuncia e il corretto uso di molte parole, grazie sempre a un’app per Mac.

La versione offline del WAHRIG Deutsches Wörterbuch contiene 500.000 parole e definizioni e “pesa” 50,2MB. La versione offline del WAHRIG Fremdwörterlexkon contiene 60.000 parole e “pesa” 26,9MB.

Entrambi i dizionari mostrano spelling e relative variazioni, offrono la possibilità di eseguire ricerche per parole-chiave, full-text o usando wildcard (caratteri “jolly”). Non manca la possibilità di creare segnalibri e per le parole più complesse è disponibile l’audio con la pronuncia di speaker nativi.

WAHRIG Wörterbücher si scarica gratuitamente da questo indirizzo; include due dizionari con acquisti in-app: WAHRIG Deutsches Wörterbuch e WAHRIG Fremdwörterlexikon. Il costo dei dizionari è rispettivamente di 27,99€ e 17,99€ per l’acquisto una tantum; è possibile pagare anche un solo mese (1,99€ e 9,99€) o 1 anno (7,99€ e 5,99€). Il requisito minimo per Mac è macOS 10.13 o seguenti.

Nel nostra sezione dedicata trovate dettagli e informazioni su numerose utility per Mac.