iPhone XS 64 GB, lo sconto che non si può rifiutare: 796 € su Amazon

Da qualche giorno Amazon propone prezzi speciali sugli iPhone XS, ma ora “esagera” davvero: il modello da 64GB Grigio Siderale costa solo 796 euro, un prezzo mai visto e sfortunatamente molto nascosto. Non lo trovate infatti nella pagina principale degli iPhone XS, ma sepolto in una vetrina interna e per giunta frutto di uno sconto nel carrello.

Di iPhone XS non c’è nessun bisogno di parlare. Si tratta ancora oggi di uno dei migliori smartphone del mercato capace di competere anche con iPhone 11 Pro da cui si distingue funzionalmente per la sola fotocamera che nel nuovo modello è sensibilmente migliorata. Meno potente anche il processore, ma non al punto da essere percettibilmente inferiore nell’uso quotidiano.

Il vantaggio economico rispetto ad iPhone 11 Pro 64 GB è di quasi 400 euro e vi costa anche una quarantina di euro in meno di un iPhone 11. A queste condizioni siamo di fronte ad una vera tentazione.

Come vi abbiamo accennato, l’unico iPhone XS 64 Gb scontato a questo livello è il modello grigio siderale che trovate qui, fuori dalla vetrina degli iPhone XS. Gli altri colori costano qualche euro in più.

Click qui per comprare l’iPhone XS 64GB Grigio Siderale a solo 796 euro

Se poi vi interessasse un iPhone XS Max, attenzione ad un altro sconto “segreto”, quello sul modello oro da 256 GB che costa 1183 euro, o al modello da 512 GB che costa 1241,90 €

Se l’offerta di questa pagina non fosse più disponibile consultate la nostra sezione Offerte Apple su Amazon per verificare le ultimissime segnalazioni.