DJI sceglie l’Italia e la Sardegna per il lancio del gimbal OM4

Il colosso cinese DJI sceglie l’Italia e un videomaker italiano per il lancio del suo nuovo prodotto (ne abbiamo parlato qui), il gimbal DJI OM4. Ah, nel video non manca pure la nonna di 87 anni! Il colosso cinese famoso per i droni e non solo ha scelto il professionista sardo Angelo Meloni e una ambientazione tutta italiana per realizzare il video di lancio del nuovo DJI OM4, uno strumento pensato per videomaker amatoriali e professionisti.

L’azienda cinese ha commissionato ad Angelo la realizzazione un video di lancio in cui il nuovo stabilizzatore DJI OM4 venisse utilizzato per riprendere le fasi di preparazione di un piatto tipico della cucina italiana. La scelta è andata su una ricetta della tradizione sarda: i malloreddus al sugo, accompagnati da altri prodotti tipici della regione.

L’idea di utilizzare questo piatto ha trovato in perfetto accordo DJI e Angelo Meloni, da sempre molto attento a promuovere le bellezze e le tradizioni della sua isola. Il video che riportiamo in questo articolo, pubblicato sulla pagina Facebook del costruttore, è stato ambientato ad Alghero e ha visto il coinvolgimento diretto della nonna di Angelo in uno sketch molto simpatico e divertente.

A proposito del rapporto con DJI, Angelo racconta:

Sono stato contattato dall’azienda a luglio, DJI aveva in mente un video che mostrasse come una signora anziana potesse spiegare la preparazione di un piatto tipico in maniera semplice, con un video girato con il nuovo DJI OM4. D’accordo con l’azienda abbiamo optato per uno scenario domestico e un montaggio veloce, dinamico, abbinato a una musica classica come quella della William Tell Ouverture di Gioacchino Rossini, per creare un mix tra tradizione e modernità. Il risultato è piaciuto molto, DJI ha espresso grande soddisfazione e questo mi rende particolarmente soddisfatto e felice

La scelta tutta italiana di un colosso cinese come DJI non può certamente passare inosservata. Per tutti i dettagli sulle caratteristiche e potenzialità del nuovo gimbal DJI OM4 basta cliccare su questo articolo.