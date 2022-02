iPhone 13 mini al prezzo più basso, solo 739 €

Continua la serie di sconto sugli iPhone 13. Oggi su Amazon è la volta di iPhone 13 mini che nella versione da 128 Gb viene offerto al minimo storico: solo 739€ invece di 839

Stiamo parlando dell’iPhone più piccolo che Apple abbia mai fatto, un prodotto (secondo noi) ingiustamente sottovalutato ma che è l’ideale per chi vuole avere la minima occupazione di spazi in tasca o in borsa con il massimo delle prestazioni. Trattandosi di un modello del tutto identico internamente e in fatto di prestazioni all’iPhone 13 vi consigliamo di leggere questa recensione e abbinarla con la recensione dell’iPhone 12 mini di cui trarrete tutte le informazioni che servono per sapere come impatta l’usabilità lo schermo da 5,4 pollici.

Ecco qui di seguito le specifiche essenziali:

Display Super Retina XDR da 5,4″

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video

Evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision

Fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision

Chip A15 Bionic per prestazioni fulminee

Fino a 19 ore di riproduzione video

Robusto design con Ceramic Shield

Resistenza all’acqua di grado IP68, la migliore del settore

5G per download velocissimi e streaming ad alta qualità

iOS 15 e le sue nuove funzioni per fare ancora di più con iPhone