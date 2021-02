iRobot Braava 390t è al prezzo più basso, spolverate e lavate i pavimenti a 199,99€

Braava 390t, il miglior prodotto iRobot per lavare oltre che aspirare in casa, è al prezzo più basso: solo 199,99 euro invece che 369,99 €. È questa una delle offerte che trovate nella lista di sconti di iRobot proposta da Amazon.

iRobot Braava 390t, come accennato, è uno dei tre robot di iRobot specializzati nel lavaggio dei pavimenti. Questo significa che oltre che nello svolgere una funzione di pulizia a secco (Sweep) è anche un grado di procedere con la pulizia a umido (Mop) pulendo e lavando i pavimenti mediante panni di pulitura riutilizzabili in dotazione ma anche usa e getta, come lo Swiffer. Una volta attivato “raccoglierà – dice iRobot – fino all’ultimo granello di polvere, donerà anche una straordinaria lucentezza ad ogni superficie: parquet, piastrelle, vinile o laminato”

Nella modalità di pulizia a secco Braava 390T può coprire una superficie fino a 75 mq per ogni ciclo di pulizia, utilizzando il panno bianco debitamente posizionato sul supporto. Raccoglie polvere, peli, briciole e qualsiasi altra traccia di sporco. Nella modalità di pulizia umida, utilizzando il panno azzurro inumidito, Braava 390T è in grado di pulire uno spazio fino a 24 mq per ogni ciclo, eliminando macchie, o aloni, sollevando quindi dal faticoso lavoro di passare lo straccio.

Per chi si chiedesse la differenza tra un Braava 390T e un Roomba, precisiamo che i dispositivi Braava vanno vanno visti essenzialmente come uno strumento per spolverare i pavimenti e applicare un lavaggio quotidiano per la rimozione del grosso dello sporco. Non avendo la capacità di aspirare di un Roomba, di fatto la loro funzione è simile a quella di un passaggio del panno a secco o inumidito sul pavimento. Una funzione utile per pulizie quotidiane di zone delimitate della propria casa.

Questo robot per la casa costerebbe, come da listino iRobot, 369,99€, ma grazie alla offerta Amazon lo potete comprare a solo 199,99 euro che è il prezzo più basso che ha mai raggiunto.

