Project CARS GO il 23 marzo su Android e iPhone

Quasi tre anni dopo il primo annuncio, Project CARS GO ha finalmente una data di rilascio su iOS e Android. La serie cardine per gli amanti delle simulazioni automobilistiche di Slightly Mad Studios arriverà su dispositivi Android, oltre che su iPhone e iPad il prossimo 23 marzo. Il titolo è disponibile per le pre registrazioni già da oggi. Peraltro, chiunque effettuerà questa registrazione preventiva, riceverà gratuitamente 100 unità della valuta di gioco.

Project CARS GO è stato annunciato per la prima volta nel 2018. Dopo tutto questo tempo, è difficile dire se i fan della serie saranno entusiasti di giocare ancora al prodotto. Su PC e console, Project CARS è una serie dedicata al realismo. Con Project CARS GO, però, i co-sviluppatori Slightly Mad Studios e Gamevil promettono un’esperienza più informale in cui si potranno utilizzare i controlli “One Touch” per vincere le gare.

Si tratta di una meccanica cara, a dire il vero, alla prima generazione videoludica mobile. In effetti, la formula poteva essere quella che andava di moda circa 3 anni fa, quando il gioco è stato annunciato, ma è difficile comprendere se ancora oggi possa avere effettivamente mercato, considerando l’evoluzione che i giochi mobili hanno registrato nel tempo.

Ciò nonostante, se il gamplay sarà certamente arcade e casual, la grafica di gioco dovrebbe essere improntata al realismo grafico, con piste da corsa del mondo reale e opzioni di personalizzazione delle auto. Insomma, l’aspetto delle simulazioni sarà presente solo dal punto di vista grafico, mentre da quello del gameplay gli utenti potranno aspettarsi spensieratezza, piuttosto che realismo.

