iRobot cambia tutto con LiDAR e quattro nuovi Roomba 2 in 1

Oltre 30 anni fa, con i suoi robot aspirapolvere Roomba, la società iRobot ha dato vita a un mercato esplosivo che ultimamente ha rischiato di travolgerla, tanto repentino il progresso e l’abbassamento dei prezzi: lo storico re del settore ora torna con un carico di tecnologie per i suoi nuovi quattro modelli Roomba.

Sono tutti robot aspirapolvere e lavapavimenti 2 in 1 migliorati sotto ogni punto di vista, incluso un primato di settore con il primo modello dotato di sistema di compattazione della polvere.

Proprio come avviene in un camion per la raccolta dei rifiuti, Roomba 205 DustCompactor Combo al suo interno comprime polvere e residui grazie al sistema DustCompactor. Questo permette la drastica riduzione degli interventi manuali richiesti all’utente, che dovrà svuotare il cassetto solamente una volta ogni due mesi.

La nuova serie include il modello base Roomba 105 Combo, proposto anche con AutoEmpty Dock, quindi la base di ricarica che svuota in automatico il cassetto del robot.

Per gli utenti che richiedono il massimo dell’aspirazione, oltre al lavaggio, il modello indicato è Roomba Plus 405 Combo con Dock AutoWash. Si tratta di una combinazione che in pratica non richiede nessuna manutenzione da parte dell’utente, questo perché al termine di ogni sessione di pulizia la base di ricarica provvedo a svuotare il cassetto portarifiuti oltre che lavare e asciugare (a caldo) i panni per il pavimento.

Anche il modello top Roomba Plus 505 Combo dispone della Dock AutoWatch, oltre alla tecnologia PerfectEdge. Quest’ultima permette di raggiungere gli angoli, tramite uno dei due panni a doppia rotazione basculante, che si avvicina al battiscopa. Le novità tecnologiche sono possibili grazie al rinnovo dei laboratori di ricerca e sviluppo effettuato l’anno scorso e al lavoro degli ingegneri iRobot.

Tutti i modelli fin qui descritti offrono una maggiore potenza di aspirazione, oltre a navigazione migliorata e mappatura rapida grazie alla tecnologia ClearView LiDAR. Alcuni modelli sono inoltre dotati di PrecisionVision basata su intelligenza artificiale AI che permette di riconoscere ed evitare tappeti e oggetti sul pavimento.

Il rinnovo totale si estende anche all’app Roomba Home che finalmente ottiene un aggiornamento consistente. Secondo il costruttore ora offre un controllo più intuitivo, anche per creare routine e programmi, oltre all’accesso per il monitoraggio in tempo reale del dispositivo. Sempre dall’app l’utente può creare cicli di pulizia avanzati e personalizzati.

Disponibilità e prezzi

Nel comunicato stampa iRobot non indica i prezzi per l’Europa e l’Italia, ma dagli USA possiamo farci un’idea su posizionamento e prezzi dei quattro modelli. In USA l modello base Roomba 105 costa 319 dollari, circa 300€, Roomba 205 con DustCompactor parte da 469 dollari, circa 430€. Il modello Roomba Plus 405 Combo con AutoWash Dock costa 800 dollari, circa 730€.

In ogni caso dal 18 marzo saranno disponibili anche in Italia: i prodotti iRobot e i vari modelli di Roomba sono disponibili anche nel negozio del marchio da questa pagina di Amazon.

