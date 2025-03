Snapchat cerca adolescenti per parlare di sicurezza online

Pubblicità

I giovani rappresentano il futuro e le loro idee sono in grado di plasmarlo; ecco perché Snapchat sta espandendo il programma Council for Digital Well-Being (CDWB) in Europa: in questo modo dà loro l’opportunità di «condividere la propria prospettiva sulla sicurezza online e sulla vita digitale», con l’obiettivo di trovare la strada giusta per favorire un utilizzo consapevole delle nuove tecnologie e promuovere il benessere online.

Il concetto non è nuovo e persino Steve Jobs, partendo da una strada diversa, lo aveva condiviso col mondo intero quando disse che la vita di ciascuno di noi può cambiare completamente prospettiva nel momento in cui ci rendiamo conto che «tutto quel che hai intorno e chiami “vita” è stato inventato da persone che non erano più intelligenti di te. E tu puoi cambiarlo. Puoi influenzarlo. Puoi creare cose originali che sono utili ad altre persone».

Lo sapeva lui, lo sappiamo noi e lo sa anche Snapchat quando dice che «La Generazione Z è caratterizzata da un’elevata competenza tecnologica, spirito innovativo e capacità di adattamento». Li sta cercando proprio per questo: per poter ascoltare le loro proposte nell’intento di migliorare poi la sua piattaforma.

Anche perché, non facciamoci ingannare dal fatto che tra noi e il mondo online c’è una lastra di vetro: come quello reale, può comportare alcuni rischi concreti. Il programma che ora giunge anche nel nostro continente serve proprio a questo, non solo per guidare i giovani nella comprensione di questi rischi, ma anche per trovare il modo migliore di gestirli.

L’obiettivo – si legge nel comunicato stampa – è quello di fornire strumenti e risorse utili, consigli e strategie concrete che possano favorire la diffusione di una maggiore consapevolezza all’interno delle nostre comunità, da quella familiare alle più grandi ed estese, come può essere ad esempio la scuola.

Il programma

Il programma include call mensili e il lavoro su progetti interagendo coi membri del Safety Advisory Board globale e del CDWB negli Stati Uniti. Per il primo anno è previsto anche un Summit di due giorni presso un ufficio Snap in Europa dove si discuterà in piccoli gruppi e si incontreranno alcuni dei leader di Snap. È previsto persino un breve programma dedicato a genitori e tutori.

Tutto questo chiaramente è a carico dell’azienda – volo, alloggio, pasti e costi di viaggio associati – sia per il membro del Consiglio che per l’accompagnatore.

Come candidarsi

Chi vuole può proporre la propria candidatura entro e non oltre il 28 marzo compilando il form che trovate in questa pagina. L’unico requisito per l’adolescente è avere tra i 13 e i 16 anni di età e, chiaramente, vivere in Europa. Per domande sul Consiglio o sulle attività previste è possibile scrivere a questo indirizzo email.

