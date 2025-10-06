IT-Alert, dal 7 ottobre cinque messaggi di test del sistema di allarme

A partire da martedì 7 ottobre inizia una nuova fase di cinque test del sistema di allarme pubblico nazionale It-Alert: migliaia di italiani riceveranno sul proprio telefono o smartphone un messaggio per una simulazione di pericolo imminente. Non si tratta di un messaggio SMS ma di una comunicazione invitata tramite notifica push.

Ricordiamo che si tratta di test e simulazioni annunciati da tempo, quindi non bisogna preoccuparsi. Le prove interessano diversi comuni in Emilia Romagna e nella Provincia autonoma di Trento. Qui di seguito trovate le dati e gli orari, il tipo di messaggio di allarme e i comuni coinvolti.

Test It-Alert Diga di Suviana il 7 ottobre

Martedì 7 ottobre alle ore 11 verrà trasmesso un messaggio di test per la simulazione di uno scenario di cedimento della Diga di Suviana. Il messaggio raggiungerà le persone che vivono o transitano in questi comuni: Castel di Casio, Camugnano, Grizzana Morandi, Gaggio Montano, Vergato, Marzabotto, Sasso Marconi, Casalecchio di Reno, Bologna, Castel Maggiore, Calderara di Reno, Bentivoglio, San Giorgio di Piano, Argelato, Sala Bolognese, Castello d’Argile

Si stima che questo test It-Alert, coinvolgendo anche Bologna, raggiungerà circa mezzo milione di terminali e cittadini.

Giovedì 9 ottobre test It-Alert Diga di Molato

Con un bacino più limitato di cittadini, giovedì 9 ottobre alle ore 11 arriverà un messaggio di test It-Alert per la simulazione di incidente alla Diga di Molato. In questo caso il messaggio sarà recapitato agli abitanti e a chi transita in quel momento nei comuni di: Alta Val Tidone, Pianello V.T., Borgonovo V.T., Agazzano, Gragnano Trebbiense, Rottofreno e Sarmato.

Due test It-Alert il 15 ottobre per simulazione incidente industriale

Seguiranno altri due test e altrettanti messaggi per la simulazione It-Alert di due incidenti industriali. Mercoledì 15 ottobre alle ore 10 per chi si trova nel raggio di due chilometri dallo stabilimento Zannoni SRL di Forlì, mentre lo stesso giorno alle ore 11 per chi si trova nelle vicinanze dell’impianto Eurogas Energia SRL di Casalgrande e presso Sassuolo, in provincia di Reggio Emilia.

Il 16 ottobre test messaggio di allarme diga nella provincia di Trento

Infine giovedì 16 ottobre un altro messaggi di test It-Alert per la simulazione di uno scenario di incidente grave nella Diga di Forte Buso, nella provincia autonoma di Trento.

Alle ore 10 il messaggio sarà ricevuto dagli abitanti e da chi si trova in questi comuni: Predazzo, Ziano di Fiemme, Panchià, Tesero, Cavalese, Castello-Molina di Fiemme, Capriana, Valfloriana, Altavalle, Sover, Segonzano, Cembra-Lisignago, Lona-Lases, Albiano, Giovo, Lavis, Terre d’Adige, Vallelaghi, Trento, Aldeno, Besenello, Nomi, Calliano, Volano, Pomarolo, Villa Lagarina, Rovereto, Nogaredo, Isera, Mori, Ala, Avio; Comuni interessati in Provincia di Bolzano: Anterivo – Altrei.

Il testo dei messaggi e come contribuire

Ricordiamo che i messaggi di test del sistema di allarme pubblico nazionale iniziano sempre con la dicitura TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. A seconda del tipo di allarme simulato, incidente a una diga o industriale, il testo del messaggio prosegue in questo modo:

“È in corso la SIMULAZIONE del collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST“.

Invece per la simulazione di incidente industriale il testo del messaggio prosegue con “È in corso la SIMULAZIONE di un incidente in un impianto industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST“.

I cittadini nei territori interessati dai test, anche se non ricevono il messaggio, sono invitati a compilare il questionario online da questa pagina del sito ufficiale It-Alert, utile per migliorare il servizio.