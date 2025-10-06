Legge 104, con questo documento accedi a tecnologia a basso costo: smartphone e PC inclusi

Con questo documento puoi accedere alle agevolazioni e agli sconti previsti dalla Legge 104 per tutti questi dispostivi.

La Legge 104, punto di riferimento essenziale per il supporto delle persone con disabilità in Italia, amplia le sue tutele ben oltre l’ambito sanitario, offrendo anche importanti vantaggi economici nell’acquisto di tecnologie a basso costo.

Tra gli strumenti agevolabili figurano non solo smartphone e PC, ma un’intera gamma di dispositivi che facilitano l’autonomia e l’inclusione sociale.

Le agevolazioni fiscali per la tecnologia accessibile con la Legge 104

La normativa riconosce come fondamentali i sussidi tecnici e informatici che migliorano la vita quotidiana di chi convive con una disabilità, estendendo le agevolazioni a qualsiasi dispositivo connesso in modo funzionale alla specifica condizione di salute certificata. Non si tratta quindi di un elenco chiuso di prodotti, ma di una definizione ampia che comprende anche apparecchi di uso comune come fax, modem o telefoni a viva voce, purché contribuiscano concretamente all’autosufficienza.

Il vantaggio fiscale più immediato è rappresentato dall’IVA agevolata al 4%, una significativa riduzione rispetto all’aliquota ordinaria del 22%. Questo sconto si applica direttamente al momento dell’acquisto, rendendo accessibili anche i dispositivi tecnologici più costosi e innovativi. In aggiunta, è possibile usufruire della detrazione IRPEF del 19%, recuperabile nella dichiarazione dei redditi. Questa combinazione di agevolazioni può portare a risparmi complessivi rilevanti, in alcuni casi quasi azzerando il costo dell’acquisto.

Per poter beneficiare di questi sgravi fiscali, la normativa richiede la presentazione di documentazione specifica al venditore al momento dell’acquisto. È necessario esibire una copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale o dalla Commissione medica integrata. I verbali di queste commissioni evidenziano i requisiti sanitari indispensabili per accedere alle agevolazioni.

Qualora nel certificato non emergesse un collegamento diretto tra la menomazione e il dispositivo tecnico, occorre fornire anche una certificazione aggiuntiva del medico curante che attesti la necessità del sussidio tecnico o informatico per la persona con disabilità. L’Agenzia delle Entrate sottolinea che questi benefici sono rivolti proprio a dispositivi che facilitano l’autonomia e l’integrazione, confermando il ruolo cruciale della tecnologia nell’abbattimento delle barriere e nel miglioramento della qualità della vita.

Grazie agli aggiornamenti normativi e a un’applicazione più estesa della Legge 104, oggi le persone con disabilità hanno accesso a una vasta scelta di strumenti tecnologici a prezzi molto più accessibili. Questo non solo permette di colmare il divario digitale, ma rappresenta un passo decisivo verso una società più inclusiva e attenta alle esigenze di tutti.

L’offerta di smartphone, PC, e altri dispositivi informatici agevolati consente di potenziare l’autonomia personale e la partecipazione attiva nella vita sociale, scolastica e lavorativa, confermando come la tecnologia possa essere un efficace alleato nella tutela dei diritti e del benessere delle persone con disabilità.